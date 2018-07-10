港股直擊 即巿股評

隔晚美股大幅收高，道指收升320點或1.3%，報24776點，投資者暫時擺脫了對貿易戰的憂慮。港股連續兩日反彈後，今早進一步高開。

恒指高開212點報28900，國企指數高開105點報10873。

美國金融股造好，滙控(00005)今早高開0.9%報74元。

騰訊(00700)昨日領漲大市，今早則平開報396元。

油價靠穩，加上內地上調成品油價，「三桶油」今早均高開逾1%，中海油(00883)升1.4%。

小米(01810)高開1.2%報17元，重上招股價水平。