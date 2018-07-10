訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指高開212點 滙控造好

放大圖片

隔晚美股大幅收高，道指收升320點或1.3%，報24776點，投資者暫時擺脫了對貿易戰的憂慮。港股連續兩日反彈後，今早進一步高開。

恒指高開212點報28900，國企指數高開105點報10873。

美國金融股造好，滙控(00005)今早高開0.9%報74元。

騰訊(00700)昨日領漲大市，今早則平開報396元。

油價靠穩，加上內地上調成品油價，「三桶油」今早均高開逾1%，中海油(00883)升1.4%。

小米(01810)高開1.2%報17元，重上招股價水平。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。