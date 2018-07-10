今日 08:15
重要通告
港股直擊
融信中國(03301)公布，擬發行美元計值優先票據，票據擬於新交所上市。
集團擬將票據所得款項淨額用於其若干現有債務的再融資。
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6月造淡收割時 博弈經年戰役多
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新興市場資產遭拋售元兇
陳致強
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繼戴德偉請辭後 英外相約翰遜辭職
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美股續漲 關注美企財報表現
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中美爆貿戰 特朗普冀中國不會對朝施壓
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景瑞折讓一成配股淨籌3.16億
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承興附屬獲Marvel教父撤回申索
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李克強:中國將開放市場 冀德企來華投資
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戴德偉請辭 圖斯克:英脫歐問題不會解決
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日產承認排放造假 涉1200輛汽車
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