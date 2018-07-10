即巿股評 港股直擊

周一恒指顯著高開291點，迅即回落至28518低位後再抽升，最高升至28821水平，尾市有回吐，最後以28688點收市，升372點或1.32%；收復早在6月13日跌穿的10天線(現於28562點)。國指則升1.37%，收報10768點。

中美貿易戰在美國東岸時間7月6日凌晨零時01分正式點燃，首階段互相就對方總值340億美元的進口商品加徵25%關稅，但近期備受貿易戰即將爆發消息壓力的港股，在美國發動「迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰」(中國商務部發言人的評語)之後的第一個交易日卻不跌反升，恒指更收復失守接近1個月的10天線，確認了老徐昨天在本欄所講的buy on rumor sell on fact效應進一步發酵。

事實上，市場通常不會等到「fact」正式出現後才有反應，恒指上周五在貿易戰開打前夕已率先反彈0.47%收市，一定程度反映少數較有經驗的投資者或投機者已經「做嘢」，而賭性重的老徐，甚至更早一日已開倉sell 即月put，偷步博恒指超賣反彈(見昨天「搏拳實錄」)。

必須承認，在EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數迭創18個月新高、恒指則持續創今年intraday及收市新低的市況中，老徐之所以有膽偷步博反彈，首先是基於個人閱讀市場的主觀感覺(gut feeling)，恒指6月25日做29089點的今年intraday最近水平之後，截至上周四的8個交易日，有6個交易日再創今年新低，老徐的gut feeling相信，中美貿易戰的不利因素已discount了冇90%也起碼有80%。

再者，短線市寬和中線市寬早就跌穿了本身的支持區，中線市寬更罕有地接近兩個星期仍在30%的支持區底之下波動，顯見大市已極度超賣；加上EJFQ系統以1個標準差計算的恒指TrendWatch下降通道近日愈來愈陡斜，反映恒指最近跌勢轉趨急勁。而大市及恒指的弱勢，都是中美貿易戰消息造成，相關消息炒過或buy on rumor完成後，隨之而來的就是sell on fact。有見及此，雖然弱勢股指數仍在18個月的高位徘徊，所謂富向險中求，老徐不等到弱勢股指數掉頭回落就sell put偷步博恒指短線超賣反彈。當然，sell put操作的利潤有上限，最多只能賺取開倉時每張合約的全數670點期權金，儘管離「富」字有十萬八千里，但博一筆小財也向險中求，相當符合老徐的賭仔性格。

值得一提，老徐已指出sell on fact效應估計不會一日就玩完咁短癮(見7月9日「搏拳實錄」)，恒指昨天再升1.32%，但尾段升幅顯著縮減，收市水平相比開市僅高出82點，顯然不少投資者已即日「食胡」。老徐認為，假如多數投資者未夠信心繼續持好倉，反而有利恒指進一步反彈，但為防估錯，老徐調整手上short put倉位的風險管理，將本欄昨天提到的恒指跌穿28200點止蝕，改為明顯跌穿10天線收市就止賺。

老徐