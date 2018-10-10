即巿股評 港股直擊 國際財經

美國上周公布6月非農新增職位21.3萬個，較預期的19.5萬個為高，平均時薪按年升幅卻未有擴大，與5月相同維持在2.7%。市場普遍解讀為雖然有更多人受聘，但薪酬增長所引發的通脹預期，未足以成為聯儲局提速加息的誘因，刺激美股三大指數上周五連續第二個交易日造好。

可是，對於美國失業率意外地由3.8%上升至4%的原因眾說紛紜，包括指失業率已見底，強勁的經濟表現即將逆轉，衰退隨時重臨，是耶？非耶？只要細心觀察，6月份短期失業率(失業時間少於27個星期)跌至3.05%，再創上世紀五十年代以來新低，短期失業人數並無增加而整體失業率不跌反升，顯示一群長期失業大軍正重返職場。

據聖路易斯聯儲銀行資料顯示，由非勞動人口轉撥至失業者的16歲以上人口在6月增加29.6萬人，而附【圖】可見，已經27周或以上沒有工作的人數，在6月急飆逾24%(28.9萬人)，長期失業人口猛增以往多發生於經濟衰退末期，但目前顯然並非陷入衰退，相反很可能是由於現在美國經濟強勁，吸引到長期失業者重燃搵工意欲，成為就業市場生力軍所致。換言之，上月失業率微升，對美國經濟實屬好消息。

當然，目前如此暢旺的就業市道也不是全無隱憂，若中美貿易戰持續惡化，尚須觀察對美國就業市場及經濟發展、聯儲局的貨幣政策路線造成怎樣的衝擊。

承接外圍造好，恒指昨天高開290點，早段升幅曾收窄至202點，受惠A股上揚，恒指於28500點水平再發力，漲幅一度擴大至505點，高見28821點，午後在高位反覆，收報28688點，進賬372點(1.32%)；大市上升股份佔69%。

恒指上周在28000點關獲支持，市寬指標顯示極度超賣，昨天內地股市終於大反撲，上證指數飆近2.5%，創逾25個月最大單日升幅，一洗連挫4周的頹勢(有關內地股市的技術走勢和基本因素分析，詳見上周五本欄)，恒指跟隨報捷，成功收復10天線。

港股與環球股市同步。市場研究機構Bespoke統計了追蹤環球各地區股指的23隻ETF(於美國上市)表現，截至上周五，23隻ETF今年以來錄得跌幅的比例超過90%(即21隻ETF)；更甚者是，共有22隻ETF股價低於50天線，代表全部落入不同程度的超賣。不過，若只統計過去5個交易日表現，大部分都止跌回升(僅先鋒MSCI太平洋指數基金仍下挫0.94%)，即超賣後出現短期反彈「環球皆然」。

然而，港股昨天成交額未有顯著增加，恒指未來數個交易日須守穩10天線，否則仍有機會下試27500至27700點，即2016年初至2018年初累積漲幅回調38.2%的支持水平，以及成交量密集區底與2016年至今上升趨勢線的交滙處。

信報投資研究部

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