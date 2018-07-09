今日 19:55
重要通告
港股直擊
海通證券(06837)公布，6月淨利潤3.53億元(人民幣．下同)，按年跌49.02%；營業收入7.59億元，減少51.32%。
期內，旗下海通資產管理淨利潤3654.37萬元，跌18.97%。
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