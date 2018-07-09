中港股市今日續回升，港股一度飆升505點，收市升273點，連升兩日反彈506點。A股方面，滬指重上2800點，收報2815點，升2.47%；深成指飆2.8%。
北水今日顯著轉強，滬深兩市「港股通」合計流入21.83億元(人民幣‧下同)。
北水對內銀股取態兩極，當中今日除息的建行(00939)獲北水掃貨，錄近2.8億元淨買入，為全日淨買入最高股份；工行(01398)錄2.49億元淨買入；農行(01288)錄1.74億元淨買入；中行(03988)亦有5285萬元流入。
不過，交行(03328)遭北水淨沽8897萬元，為全日淨賣出最高股份；招行(03968) 亦錄得淨沽1076萬元。兩股連日遭北水掟貨。
融創(01918)股價今日漲4.6%，連升三日，惟北水續流出，上周五淨沽7936萬元後，今日再淨流出1665萬元。另一內房碧桂園(02007)則獲7757萬元淨買入。
青島啤(00168)今日飆6.4%，趁北水反彈離場，全日錄淨沽出2374萬元。
其他較多北水流入較多股份包括：吉利(00175)獲1.47億元淨買入；太保(02601)獲1.39億元淨買入；舜宇(02382)獲6218萬元淨流入；中興(00763)獲3445萬元淨流入。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、騰訊、建行、中行、吉利、農行、太保、白雲山(00874)、招行及交行。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、吉利、金蝶(00268)、融創、金斯瑞(01548)、舜宇、碧桂園、金風(02208)、中興和青島啤。