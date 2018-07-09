訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:38 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨流入急增至22億 掃建行工行

放大圖片

中港股市今日續回升，港股一度飆升505點，收市升273點，連升兩日反彈506點。A股方面，滬指重上2800點，收報2815點，升2.47%；深成指飆2.8%。

北水今日顯著轉強，滬深兩市「港股通」合計流入21.83億元(人民幣‧下同)。

北水對內銀股取態兩極，當中今日除息的建行(00939)獲北水掃貨，錄近2.8億元淨買入，為全日淨買入最高股份；工行(01398)錄2.49億元淨買入；農行(01288)錄1.74億元淨買入；中行(03988)亦有5285萬元流入。

不過，交行(03328)遭北水淨沽8897萬元，為全日淨賣出最高股份；招行(03968) 亦錄得淨沽1076萬元。兩股連日遭北水掟貨。

融創(01918)股價今日漲4.6%，連升三日，惟北水續流出，上周五淨沽7936萬元後，今日再淨流出1665萬元。另一內房碧桂園(02007)則獲7757萬元淨買入。

青島啤(00168)今日飆6.4%，趁北水反彈離場，全日錄淨沽出2374萬元。

其他較多北水流入較多股份包括：吉利(00175)獲1.47億元淨買入；太保(02601)獲1.39億元淨買入；舜宇(02382)獲6218萬元淨流入；中興(00763)獲3445萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、騰訊、建行、中行、吉利、農行、太保、白雲山(00874)、招行及交行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、吉利、金蝶(00268)、融創、金斯瑞(01548)、舜宇、碧桂園、金風(02208)、中興和青島啤。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。