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恒生指數公司宣布，由於小米集團(01810)符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，小米將獲納入恒生指數系列成分股，7月23日起生效。
小米將被納入恒生綜合指數；恒生環球綜合指數；恒生互聯網科技業指數。
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【新股追蹤】小米返招股價17元 成交額已逾48億元
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【信報月刊】一手樓空置稅恐弄巧反拙
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九十後才俊創管家平台 數據記錄喜好 貼心打點家務
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在亞洲尋寶 聚焦消費力增長
周奐彤
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【盤房來料】小米唔跌三成唔考慮博反彈
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官媒:美玩火舉動或失中國開放更多機遇
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【搏拳實錄】偷步博超賣反彈
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港股突飆逾500點 科技股彈
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恒指高開290點 小米失招股價
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