港股直擊 即巿股評

內地外滙儲備勝預期，加上美國就業數據增長強勁，令中美貿易戰憂慮暫時降温，港股延續上周五升勢，全日再升近400點，重返十天線，惟成交未能配合，全日交投不足千億元。

美股三大指數上周五高收，帶挈恒指今早高開291點，甫開已升穿十天線，早段升幅更擴至505點，高見28821，不過28800阻力大，下午3時過後沽盤湧現，令港股尾市升幅收窄。恒指收報28688點，升372點或1.32%，連升兩日累彈506點。

今日全日成交在重磅新股上市下只得986.65億元，而大市今日上升股份比例為69%，下跌股比例為31%。

國企指數收報10768點，升145點或1.37%。

恒指即月期貨收市升505點或1.79%，報28725點，高水37點。

歐洲三大股市偏好，法國股市升0.57%。美國道指期貨最新升97點，報24553。

藍籌股近乎全線升。騰訊(00700)計劃分拆騰訊音樂在美國上市，收升2.4%；友邦(01299)漲1.3%；港交所(00388)走高1.8%；滙控(00005)漲1%；建行(00939)今早除淨，全日升近2%。上周表現突出的中電(00002)跌0.1%，是唯一下跌藍籌。

焦點板塊

濠賭股：憧憬世界盃結束後迎來暑假旺季，利好賭收，濠賭股受追捧，銀娛(00027)揚5.1%，更跑贏一眾藍籌；金沙中國(01928)升4.3%；永利澳門(01128)漲4.6%；美高梅中國(02282)彈2.4%；澳博(00880)飆9.6%；新濠(00200)也炒高7%。

風電股：龍源(00916)半年發電量增14%，更獲大和欽點風電首選股，全日收飆6.6%。大和亦續予華能新能源(00958)「跑贏大市」評級，股價也抽高7.1%；大唐新能源(01798)勁升9.8%；華電福新(00816)急揚7.1%；亦帶挈風電設備的金風(02208)飆升10.8%。

焦點股份

小米(01810)：今日首日掛牌，今早大部分時間「潛水」，最低見過16元，比招股價17元低5.9%，隨後一度重返招股價，惟之後又再腳軟，全日收報16.8元，較招股價低0.2元或1.18%，不計手續費，每手蝕40元。

紫元元(08223)：今日亦首掛，開市報1.39元，已較招股價0.76元大幅高開82.9%，最高見過1.75元，遠高招股價1.3倍，全日收1.57元，仍大幅高過招股價1.07倍，不計手續費，每手賺3240元。

光啟科學(00439)：獲集團主席上周五增持50萬股沖喜，今早隨即爆上，午後進一步攀升，最高見過0.95元，喪升75.9%，尾市回順，惟全日仍狂飆66.7%，為全日升幅最大個股。

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