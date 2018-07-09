港股直擊 即巿股評

頤海國際(01579)落鑊急漲，暫時最多升13.8%，見15.2元，現升13.5%，成交額2950萬元。

集團上周五收市後公布，已與關連人士續訂5項持續關連交易協議。當中與集團控股股東張勇旗下的內地火鍋店「海底撈」的總銷售協議年度上限，由2018年底的15.7億元人民幣，2019年度上調至23.38億元人民幣，2020年度上調至35.67億元人民幣，即較2018年度高1.27倍。

「海底撈」早前已申請本港主板上市。

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