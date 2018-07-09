即巿股評 港股直擊

雖然上周五中美貿易戰正式開打，不過當日中港兩地股市午後反彈，有傳聞當日國家隊入場救市，雖然阿Man未能證實國家隊入場消息是否屬實，但中港兩地股市累積巨大跌幅，超賣實在嚴重，無論國家隊入場與否，反彈都好合理。況且當日中資金融股未見有大量中資買盤掃貨，周五反彈唔多似國家隊手影，反而今日中資金融股普遍彈逾2%，反彈之勢更明顯。

恒指高開290點，升幅曾收窄至202點，見28519點半日低位，其後升幅擴大至505點，高見28822點，成功收復10天線(約28567點)。恒指中午報28740點，升424點；國企指數報10831點，升209點。

重磅股騰訊(00700)反彈2.3%，盤中最高見396.8元，400元影都唔多見，皆因現水平剛好喺20日線(397.3)及50日線(399.4)之前止步，呢一關唔係咁容易過，反彈暫受制於此水平。至於其他重磅股，港交所(00388)、友邦(01299)、大笨象(00005)跟平保(02318)都反彈收復10日線，但要收復20日線談何容易，港股反彈之路仍然荊棘滿途。

雖然內地企債問題嚴重，加上人民幣大幅貶值，令內房股走勢疲弱，但內房股經過嚴重超賣之後終見反彈，今日唔少內房股至少都彈1.5%以上。除咗內房股反彈，風電股亦有資金追捧，不過踏入熊市之後，阿Man寧願多持現金，反彈市寧願食花生，要避險買入公用股，都會揀兩電一煤，內地嘅電力股始終較為反覆，並唔係阿Man杯茶。

除咗兩電一煤，熊市同具避險作用嘅係一眾房產基金，當中又以領展(00823)最得投資者歡心，連日跌市已一直跑贏大市，今日大市反彈，領展更再創75.2元新高，半日報收高位。建議有意買入避險，可以畀些少耐性等回吐先吸納。

小米(01810)首日上市，都預咗破發，上半場最低見16元，較招股價17元跌近6%，雖然一度重返17元招股價，但始終未能企穩。小米上市前雖然集資額縮水，並以下限定價，但下限定價估值仍然過高，呢個價對於阿Man一啲都唔吸引，想博反彈至少等股價較招股價下潛兩至三成，即十二三蚊先考慮，依家呢個價，仍要面對孖展客嘅沽壓，當然係眼看手勿動。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)