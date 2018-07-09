港股直擊 即巿股評

中美貿易戰憂慮暫淡化，加上內地6月外滙儲備勝預期，港股承接美股上周五強勢，中午升逾四百點，半日上破十天線(現處29568)收市。

上周五美股高收，帶挈恒指今早高開291點，甫開已升穿十天線，早段在十天線拉鋸，隨後買盤湧現，港股升幅隨即擴至506點，高見28821，臨近午市回順，在28800附近穿梭。恒指中午收報28740點，飆升424點或1.5%，大市半日成交額535.49億元。

國企指數中午收報10831點，升209點或1.97%。

A股中午亦向好，上證指數亦重上十天線(現處2788點)，上證半日升1.65%；深成指更飆2.17%。

藍籌股近乎全線造好。騰訊(00700)計劃分拆騰訊音樂在美國上市，半日升2.4%；友邦(01299)漲1.5%；港交所(00388)走高2.4%；滙控(00005)漲1%；建行(00939)今早除淨，中午亦升2.3%。避險降温，資金流出中電(00002)，半日倒跌0.1%，是唯一下跌藍籌。

焦點板塊

內房股：今早扭轉劣勢，潤地(01109)更奪升幅最大藍籌，半日揚4.9%；碧桂園(02007)升1.9%；中海外(00688)走高2.4%。融創(01918)升3.5%；恒大(03333)升2.7%；世房(00813)更勁升7.3%；龍湖(00960)也炒高6.1%。

風電股：龍源(00916)半年發電量增14%，股價急升6.8%。連帶其他風電股亦獲追捧，華能新能源(00958)抽高8.3%；大唐新能源(01798)勁升8.9%；華電福新(00816)揚4.7%，造1.78元；亦帶挈風電設備的金風(02208)也飆升6.4%。

焦點股份

小米(01810)：今日首日掛牌，今早大部分時間「潛水」，最低見過16元，比招股價17元低5.9%，隨後一度重返招股價，半日收報16.98元，僅略低招股價0.12%。

光啟科學(00439)：獲集團主席上周五增持50萬股沖喜，今早隨即爆上，最高見過0.7元，狂升29.6%，半日仍勁升25.9%。

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