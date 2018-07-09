港股直擊 即巿股評

美國就業數據勝預期，股市上周五造好。中港股市今早出現反彈，恒指一度急升五百點，半日重回10天線。

恒指高開290點後，早段升幅曾收窄至202點，見28518點半日低，及後升勢隨即轉強，上午10時後升幅一度擴大至505點，高見28821點，重回10天線(約28567點)。恒指中午報28740點，升424點或1.50%，大市成交額535.49億元。

國企指數報10831點，升209點或1.97%。

藍籌股方面，內房股造好，華潤置地(01109)升4.9%、碧桂園(02007)漲1.9%；濠賭股承接上周五升勢，銀娛(00027)及金沙中國(01928)分別漲4.6%及3%；騰訊(00700)領漲，升2.4%。

風電股顯著反彈，龍源(00916)上半年發電量增14%，今早急升6.8%；大唐新能源(01798)創逾1周高，漲8.9%；另外，華能新能源(00958)及金風科技(02208)分別升8.3%及6.4%。

內險股跟隨A股回升，中國太平(00966)升破10天線，大升9.05%；新華保險(01336)創逾1周高，漲6.72%；另外，中國太保(02601)及中國人壽(02628)分別升5.24%及4.38%。

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