香港財經 港股直擊

小米(01810)成為本港首間同股不同權上市公司，港交所行政總裁李小加表示，在同股不同權實施之初，有小米這家大型及在全球具有影響力的公司上市，感到十分榮幸。他強調，目前已經將門打開，不論任何大小公司，只要符合要求都歡迎以同股不同權的形式上市。

對於小米在市況波動、內地暫緩發行中國預託證券(CDR)之際上市，李小加對首日表現並不在乎，並指出作為監管者，沒有權利決定任何公司在什麼市況下上市，只要將上市標準決定清楚，上市與否、如何定價等將交由公司自己決定。

至於小米估值高低，他則認為見仁見智，只要投資者與融資者在自己認為合理的價格買賣，監管者就不能左右。他又指出，港交所不能對「同股不同權」公司「給予休息時間」(put break)暫緩它們上市，何時上市應交由市場決定。

至於內地暫緩發行CDR，李小加稱，內地市場有自己的運作模式，與本港及國際市場存在差異是沒有問題的，「我們沒必要指點江山」。

他又表示，港交所要把所有產品打開，小米與工行(01398)及友邦(01299)上市時一樣，甫上市即可買賣衍生產品，強調並非有特殊待遇，是因小米符合注意力強、交易量大的特點才打開此門。

財政司司長陳茂波表示，成為首間在港上市的同股不同權企業，亦開放予生物科技公司上市，此舉令市場資金更加流向實體經濟本港市場發展進入新時代，實為本港資本市場重大改革，未來市場逐漸開放將是本港的大趨勢。