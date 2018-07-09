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今日 11:28 港股直擊 香港財經

雷軍:對股價業務長遠發展有信心

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小米(01810)首日掛牌股價潛水，董事長雷軍表示，對於小米上市感到心情激動，其股價表現遠超自己預期，認為小米基本面良好，亦是創新公司，長期表現將愈來愈好，對股價及業務發展有信心。

雷軍又提到，集團暫緩發行中國預託證券(CDR)，主要是由於兩星期前與中證監達成協議，希望先在香港掛牌，運作暢順才以CDR形式上市，因發行CDR是重要事件，須確保萬無一失。

另一創辦人黃江吉則表示，小米擁有成熟的生態鏈，不擔心股價短期表現。公司員工均屬年輕一輩，表現十分好，小米來港上市十分有意義。

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