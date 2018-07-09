即巿股評 港股直擊

上個星期五(7月6日)中美貿易戰正式開戰，可能大家都覺得呢單嘢話打又未打，話嫁又唔嫁；好啦！終於都打得成啦，一天都光晒，還記得上個星期五Lunch時爬埋啖飯，見到電視機上報住粒恒指跳得快過我個心，8分鐘內由跌轉升，再勁升逾200點，即使SlowSTC(14,3)由超賣至超買，但呢啲咁夾手指嘅時候，仲邊會Put/熊得落去呢；更何況恒指咁快速嘅變動，由本身係近下方肥牛嘅，都會上移返去中間位置；最重要嘅係如果有留意weibo嘅朋友就應該會見到喺下晝再睇市時，見到個疑似「圓底」嘅走勢出現。

今朝早坐巴士返工時，先後同樓下台出咗兩個push都係小米(01810)，跟住就戰友Jack Whatsapp我：「裂口高開十天線樓上，反彈正式開始？」 唔通真係個「圓底」湊效生咗出嚟？Anyway，睇返恒指日線圖走勢先，首先肯定嘅一樣嘢就係條「下降通道」已經玩完，敏感度高嘅SlowSTC(14,3)%K線低位抽升%D線，而MACD亦發出「牛差距」(不過喺熊區發出啫)，DIV由負數變正數，一切都似乎好美好，唯一要諗嘅係條20天線(29405點)已經跌穿咗條250天線(29407點)，換言之短中期「死亡交叉」出現咗。

依家10點35分，恒指報28720點，升405點；最高做過28822點，用呢粒數度落去恒指牛熊證街貨圖上嘅話，上方熊證28600至28677點，同埋28700至28799點呢兩Part熊證全數死亡，而28800至28899點呢度就變成最貼價嘅熊證區，有相當於497張期指。至於下方牛證最貼價嘅係27800至27899點，呢度有成999張期指架，不過同現價就有成920點。真係風水輪流轉，還記得上個星期大市同上方熊證有成千點差距，計到後來都廢事計。

「咁樣情況，係咪應該向上call/牛返上去呢？」變身做好友唔係問題，問題在於今日一彈難以斷言就話個市轉勢嘅，依家10點48分，恒指仍然彈升逾400點，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)始有回落但點數仍處於高位，可以估到今日恒指都係彈咗之後就挨住呢啲位嚟行，都係等下晝或者聽日再作決定！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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