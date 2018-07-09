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今日 10:58 港股直擊 即巿股評

【異動股】上周五主席增持 光啟現勁彈兩成

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光啟科學(00439)獲主席上周五增持，股價今早應聲跑出，最高見過0.65元，勁升20.37%，現造0.64元，仍勁升18.5%，成交額1450萬元。

不過，按現價計，光啟科學今年已累瀉74.2%。

集團宣布，主席兼執行董事劉若鵬在上周五(6日)購入50萬股，均價為0.56元，涉資28萬元。完成後，劉若鵬持股由49.99%增至50%。

劉若鵬稱，對光啟未來之增長潛力及發展前景充滿信心，不排除日後在適當時再進一步增持。

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