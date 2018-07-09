港股直擊 即巿股評

美國就業數據勝預期，股市上周五造好。A股今早反彈，港股高開後，升幅持續擴大，

恒指今早高開290點，開市後升幅一度收窄至202點，見28518點暫時低，之後升勢轉強，上午10時後升幅突破500點，暫時最多升505點，見28821點。截至上午約10時16分，恒指報28752點，升436點或1.5%，大市成交額282.79億元。

國企指數報10819點，升197點或1.9%。

A股今早亦反彈，滬指升1.63%；深成指升1.81%。人民銀行公布，中國6月外滙儲備31121.29億美元，較5月的31106.23億美元，增加15.06億美元，勝預期。

藍籌金融股全線向上，滙控(00005)升1%；友邦(01299)升1.4%；建行(00939)除息，最新升2.6%；工行(01398)升2.7%；平保(02318)升2.6%。

科技股方面，騰訊(00700)擬分拆騰訊音樂美國上市，最新升2.3%。中美貿易戰正式開打，連日受壓的科技製造商回升，瑞聲(02018)升2.6%；舜宇(02382)升3.4%；丘鈦(01478)彈4.5%；比亞迪電子(00285)彈6.3%；富智康(02038)升3.7%；中芯(00981)升2.1%；華虹(01347)升1.4%；ASM太平洋(00522)升2%。

軟件股，金蝶(00268)飆5.3%；金山(03888)升1.9%；擎天(01297)飆4.4%；中軟國際(00354)升3.6%；IGG(00799)飆5.8%；網龍(00777)升2.8%。

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