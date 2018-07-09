港股直擊 即巿股評

上周五歐美股市普漲，中美貿易爭端升級的消息被市場消化。亞太股市今早造好，恒指高開近300點。

恒指高開290點，報28606，重上10天線(約28554)；國企指數高開125點，報10748。

騰訊(00700)擬分拆騰訊音樂在美國上市，股價今早高開2%，報394.2元。

平保(02318)高開1.9%，報71元。

建行(00939)今日除淨，股價高開1.4%，報6.9元。

中移動(00941)高開2%，報71元。

小米(01810)今日首掛，開市報16.6元，跌穿17元之招股價。