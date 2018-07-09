即巿股評 港股直擊

恒指上周五高開後，走勢甚為反覆，午後指數一度抽高，全日波幅628點。恒指收報28315點，升133點或0.47%，成交金額984.87億元。國指收報10622點，升14點或0.14%；上證收報2747點，升13點或0.49%。三項指數都向好，以A股走勢相對較佳。

恒指呈2連陽走勢，以「陀螺」收市，而且上下影線都甚長，成交和波幅都增加，反映即市好淡爭持激烈。MACD快慢線負差距收窄，走勢喘穩。全日上升股份779隻，下跌826隻，整體市況略為偏弱。

中國證監會就《證券登記結算管理辦法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定的修改草案公開征求意見，計劃允許在境內工作的外國人和在境外工作者、成為股權激勵對象的境內上市公司外籍員工，開立A股證券賬戶。料消息利好A股市場，港股也有望被受拉動。

中國總理李克強呼籲中德共同「捍衛基於規則的多邊秩序」，並表示貿易戰不會有贏家。人民日報報道，美國對華加征關稅只能使更多美國企業失去中國市場。美國農業部數據顯示，一些原定發往中國的大豆被改道運往巴基斯坦和孟加拉國，中國將未來一年的美國大豆計劃採購量減少了6.6萬噸。

美國5月份貿易逆差431億美元，收窄到2016年10月份以來最低水平。在面臨報復性關稅威脅之際，美國大豆和飛機出口大增。美國6月份非農就業人數上升21.3萬，高於預期。失業率從18年低點升至4%，薪資增幅不及預期，表明勞動力市場仍在吸納閑置產能。上周五傳出美國或會對歐洲汽車、暫緩加徵關稅，以換取歐盟的讓步，使投資者憧憬貿易戰有降溫跡象，美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，有望挑戰28600水平，惟午後升幅或放緩。

個股介紹：

康哲藥業(00867)的主要業務為在中國從事營銷、推廣及銷售國內外專業製藥公司的處方藥品，另亦生產及銷售多個處方藥。

集團日前公布與旭化成製藥就其產品益蓋寧（依降鈣素注射液）簽訂了推廣業務委託協議書。益蓋寧（依降鈣素注射液）是旭化成製藥原研的合成降鈣素衍生物，是常用的抗骨質疏鬆藥物，也是《原發性骨質疏鬆症診療指南（2017）》的推薦用藥。根據該協議的約定，集團通過其全資附屬公司從旭化成製藥獲得了產品在中國（不含香港及澳門及臺灣）的獨家推廣權利，推廣活動自今年8月1日開始。料是次合作可助集團把握因人口老化而出現的骨質疏鬆患者市場。

集團現價市盈率約18.74倍，周息率2.17%。股份上日收報14.96元，上望18元，止損設於14元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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