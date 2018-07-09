今日 08:52
重要通告
港股直擊
長飛光纖光纜(06869)公布，將A股上市發行價定價每股26.71元人民幣，將發行7579.05萬股A股，集資約20.24億元人民幣。
集團H股上周五收市報29.15港元。
中美貿易戰最少打多兩年
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周奐彤
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投資房託要抱長線觀點
楊書健
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