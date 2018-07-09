港股直擊 即巿股評

中美貿易戰正式開打，且料短期雙方會有第二波行動，港股短期難大幅反彈，今日市場聚焦首隻同股不同權新股小米(01810)的上市表現。

上周五歐美股市普漲，中美貿易爭端升級的消息已經被市場消化。美股道指收升99點或0.41%，報24456點；納指收升1.34%，報7688點；標普500指數收漲0.85%，報2759點。非農就業數據超預期。科技股領漲，蘋果收漲1.4%。納指全周升2.4%，三大指數中表現最好。

美國宣布在當地時間7月6日00:01(北京時間6日12:01)起對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加徵25%的進口關稅。特朗普揚言，第二批總值160億美元的關稅清單於兩周後落實。那邊廂，中國對美部分進口商品加徵關稅措施亦同時間正式實施。中國商務部表示，美國違反世貿規則，發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰，正在嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全，阻礙全球經濟復甦步伐，引發全球市場動盪。

美國6月非農新增就業人數21.3萬，預期19.5萬，不過失業率和薪資增速意外走軟。美元上周五連續第四天下跌。分析認為，美國6月就業增長超過預期，因製造業增加就業，但工資穩步增長暗示通脹壓力溫和，應會令聯儲局繼續逐步加息。但特朗普政府的「美國優先」貿易政策，使美國處於與其他主要經濟體爆發貿易戰的邊緣，對勞動力市場和經濟構成了風險。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報73.99元，較本港上日收市高1.39元；騰訊(00700)ADR收報390.65元，高4.05元；國壽(02628)ADR收報19.41元，高0.25元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.69元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報5.69元，高3仙；中石化(00386)ADR收報6.88元，持平。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.34元，高0.74元; 聯通(00762)ADR收報9.57元，高0.16元。

ADR港股比例指數報28440，較上周五恒指高124點或0.44%。恒指上周五收報28315點，升133點或0.5%。總結全周挫639點或2.2%。恒指短期支持參考本月低位27830點，初步阻力位參考10天線約28525點，重要阻力在250天線約29400點附近。

焦點股份

本港首隻同股不同權股份小米集團(01810)今日掛牌，同日亦納入可沽空名單。另外，港交所亦已通知發行商，可於上市首日起將小米股份的衍生權證掛牌買賣。小米暗盤價跌穿招股價。耀才暗盤交易場最低報15.5元，收市報16.2元，較招股價17元低4.7%；至於在輝立的暗盤交易場，收報16.1元，較招股價低5.3%。小米董事長雷軍向全員發公開信中提到，公司今年首季收入增長達85.7%；互聯網服務收入佔比8.6%，達到99億元的規模，證明小米在互聯網的業務能力，可以將硬件和電商帶來流量轉換成收入和利潤。

騰訊：昨晚公告稱，計劃分拆線上音樂娛樂業務，並通過公開發售在美國的交易所獨立上市，該業務由附屬公司騰訊音樂經營。

中國龍工(03339)：發盈喜，預期上半年純利顯著增加，主要因為營業收入顯著增長，經營費用、管理費用、財務費用等得到有效控制。

新城發展(01030)：公布首6個月累計合同銷售金額953.11億元人民幣，按年增長九成四。

建設銀行(00939)：今日除淨，末期股息0.291元人民幣。