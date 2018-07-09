即巿股評 港股直擊

由美國挑起的中美貿易戰一如雙方預告於美國東岸時間周五(7月6日)凌晨零時01分正式打響！美國和中國即日起向對方總值340億美元進口商品加徴25%關稅，兩星期後，再就對方另外160億美元進口商品加徴25%關稅。

中國商務部發言人批評，美國違反世貿(WTO)規則，「發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰，這種徵稅行為是典型的貿易霸凌主義」，(這場貿易戰)將波及全球更多無辜的跨國公司、一般企業和普通消費者，還將有損於美國企業和人民利益。發言人強調，(承諾不打貿易戰第一槍的)中國為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。

正在中歐保加利亞訪問的中國總理李克強亦指出，打貿易戰「損人害己」，受損的不僅是雙方的企業，還將影響世界經濟復蘇進程。他又說，中國從來不挑起貿易戰，但如果任何一方採取增加關稅的作法，中國將採取回應措施，保護發展利益並捍衛多邊貿易機制。另一方面，中國已向WTO就美國正式實施徵稅措施追加起訴。

慣於「霸氣凌人」的美國總統特朗普則揚言，第二批總值160億美元的關稅清單兩周後將落實，美方還有目前暫且擱置的2000億美元、再有3000億美元的加徵關稅清單「等着你（中國）」。根據美國商務部統計，去年美國的進口中國商品價值5056億美元(中方數字為4297億美元)，也就是說，美國最終可能對所有中國進口商品都加徵關稅。

中國今後出口美國商品是否將要面對全面加關稅措施尚未可知，不過，上周雙方「動真格」開打貿易戰，已經大大出乎一直相信中美貿易爭拗只會「雷聲大雨點小」落幕的老徐意料之外。有趣的是，先前持續受到中美貿易戰消息壓力的恒指，在中美落實340億美元商品加徵關稅措施前夕卻結束三連跌，上周五收報28315，升133點或0.47%；全周則錄得2.21%跌幅。

上一篇「搏拳實錄」提到，恒指今年下半年(7月3日)是在大市沽壓創18個月新高的嚴峻環境中開局，而EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，截至上周五的全星期仍上升1.7個百分點，至75.4%水平，代表大市沽壓未有減輕跡象，恒指上周五反彈，甚有可能只是貿易戰消息的buy on rumor sell on fact效應。

但與此同時，恒指已重返EJFQ系統以1個標準差計算、斜度愈來愈陡峭的年初至今的TrendWatch下降通道，大市的短線和中線市寬又已跌穿了本身的支持區，恒指短線有機會繼續超賣反彈。況且sell on fact效應估計不會一日就已充份反映咁短癮，老徐上周四已小注沽出即月行使價28000點期指put，每張合約收670點期權金，預備恒指若再跌穿28200至28600點的成交量密集區就斬倉，一於在弱勢股指數尚未掉頭明顯回落之前偷步博恒指超賣反彈。

老徐