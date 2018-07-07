即巿股評 港股直擊

中美兩國向對方貨品加徵關稅正式生效，不過市場或逐步消化負面消息，內地股市周五先跌後回穩，港股反覆向上，恒指周五高開後回軟，低位曾跌逾250點，一度失守兩萬八關口；加徵關稅正式生效後，港股止跌回升，午後高位曾升逾370點，一度重上28500點水平，收市升逾130點。向上觀望重上10天線約28630點的機會，支持繼續參考27800點水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾2400萬元流入，同日淡倉流入逾4300萬元，累計5天，好倉流入逾1.4億元，淡倉流出逾9000萬元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價27600至27699點，而熊證街貨密集區則為收回價28900至28999點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為27700至27799點；而熊證則主要流入之收回價區域為28500至28599點。

如看好恒指，可留意牛證(62300)，收回價27750點，行使價27600點，19年11月到期，兌換比率12000；或可留意牛證(63945)，收回價27800點，行使價27600點，18年8月到期，兌換比率10000。

相反如看淡恒指，可留意熊證(66967)，收回價28700點，行使價28850點，18年11月到期，兌換比率12000；或可留意熊證(64667)，收回價28800點，行使價28950點，18年12月到期，兌換比率12000。

港股反覆回穩，騰訊(00700))周五高位曾逼近390元關口，但低位又曾跌至380元邊緣，收市微升，或逐步在380元至390元之間形成橫行區。向上阻力留意395元，支持繼續參考380元水平。看好可留意騰訊購(13000)，行使價431.08元，18年9月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(13066)，行使價338.98元，18年11月到期。

港交所(00388)周五高位曾升穿230元，但及後升幅又有所收窄，收市微升。向上觀望重上235元的機會，支持參考220元水平。看好可留意港交購(20774)，行使價245.2元，18年9月到期。相反看淡可留意港交沽(12622)，行使價229.8元，18年11月到期。

內險股方向未明。中國平安(02318)周五曾重上70元關口，但收市僅微升，70元水平得天復失。向上留意重上72元的機會，支持參考68元。看好可留意平安購(20263)，行使價78元，18年10月到期。或平安牛(63133)，收回價67.18元，行使價66.58元，19年1月到期。相反看淡則可留意平安熊(64321)，收回價73.38元，行使價74.08元，19年1月到期。

中國人壽(02628)周五繼續受制於20元水平，股價曾低見18.88元，再跌至52周低位，收市偏軟。看好可留意中壽購(20775)，行使價20.93元，18年10月到期。或中壽牛(62273)，收回價18.38元，行使價17.88元，18年12月到期。

人民銀行定向降準後，內銀股周五變化不大。建行(00939)周五低位保持在7元關口以上，高位曾升逼近7.3元水平，收市靠穩。看好可留意建行購(21618)，行使價7.51元，18年9月到期。或建行牛(68790)，收回價6.67元，行使價6.57元，18年9月到期。

工行(01398)周五徘徊在5.5元附近，收市持平。看好可留意工行購(21616)，行使價6.29元，18年12月到期。或工行牛(63563)，收回價5.32元，行使價5.22元，18年9月到期。中行(03988)周五則逆市偏軟，收市微跌。看好可留意中行購(17238)，行使價4.09元，18年9月到期。或中行牛(62830)，收回價3.49元，行使價3.41元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證(及牛熊證(銷售主管何啟聰》

免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證(監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證(券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證(備強制贖回機制而可能被提早終止，R類牛熊證(之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。

更多輪證推介，請瀏覽《港股360》之「輪證360」。