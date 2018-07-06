今日 19:08
重要通告
港股直擊
建發國際(01908)公布，預期截至6月底止，中期盈利將錄得不少於10倍增長，去年同期盈利1118.5萬元。
盈利增長主要是期內房地產開發業務、商業資產管理及代建服務溢利大幅增長所致。
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畢老林
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