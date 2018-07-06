港股直擊 即巿股評

市場消化部分中美貿易戰恐慌，加上雙方言論暫時仍克制，令中港股市全日反覆偏好，恒指今早曾挫257點，午後一度拗腰升372點，惟十天線阻力重重，最終僅升133點收市，結束三連跌頹勢，而全日波幅有628點。

北水連續三日退潮後終肯回流，但淨流入金額相當奀，只有1.68億元(人民幣﹒下同)。雖然港股本周只得四日市，但北水全周明顯轉買為沽，由上周淨入21.08億元，轉至本周淨走44.28億元。

港股結束連跌，北水又再掃醫藥股，中生製藥(01177)全日獲6846萬元北水買入，更是全日最多淨買個股；金斯瑞也獲313萬元流入。

傳內地再削電動車補貼，長汽(02333)及廣汽(02238)被北水拋棄，全日分別淨沽7132萬及5745萬元。獲大和欽點首選汽車股的吉利(00175)，全日淨買5862萬元，為第二大淨掃個股。

慘遭北水淨掟1.44億元的交行(03328)，今日又再淨賣1.24億元；同業招行(03968)也有1億元北水淨走，交行與招行成為北水沽得最多首兩隻個股。下周一除息的建行(00939)，北水加快儲貨，全日淨買1800萬元。

另外，擔心內地樓市進一步調控，內房股恒大(03333)及融創(01918)，分別被北水淨沽6246及7936萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:吉利、騰訊、恒大、融創、長汽、招行、廣汽、中生製藥、交行及舜宇(02382)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、吉利、中興(00763)、恒大、楓葉教育(01317)、金斯瑞、金蝶(00268)、中教(00839)及建行。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。