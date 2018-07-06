港股直擊 即巿股評

市場聚焦美國時間周五凌晨，美方正式對首批價值340億美元中國商品加徵關稅，總統特朗普更揚言徵稅貨品價值或升級至5500億美元。中港股市今日表現反覆，港股下半年開局連跌3日、累挫773點後，今日終見回升。

隔晚美股造好，道指升181點。恒指今早高開72點，開市後曾倒跌，及後拉升144點見半日高，沽壓隨即湧現，上午曾挫256點，見27925點全日低，一度失兩萬八，但未跌穿昨日造出的27830點逾9個月低位，半日跌135點。大市午後隨A股反彈，恒指一度抽372點，見28554點全日高，不過之後急回，升幅曾收窄至23點，尾段回穩。恒指收報28315點，升133點或0.5%。大市今日下跌股份比率為51%，上升股比例為49%。

總結全周挫639點或2.2%；連跌四周，期內累挫2642點或8.5%。

大市成交額984.88億元，較上日增加約50.59億元。

國企指數收報10622點，升14點或0.1%。國指全周跌450點或4.1%；四周累挫1543點或12.7%。

即月期指收市升23點或0.08%，報28220點，低水96點。

A股反覆回升，滬指今早曾穿2700點，低見2691點，收市報2747點，升0.49%，全周累挫3.52%；深成指今日升0.55%。兩市成交額3564億元人民幣。

歐洲三大股市最新窄幅靠穩；美國道指期貨最新跌6點，報24337。美國今晚將公布上月非農就業數據，有「小非農」之稱的ADP數據顯示，美國6月私人企業新增職位17.7萬個，低於預期的19萬個。

藍籌方面，友邦(01299)升1%；下周一除息的建行(00939)升0.4%；平保(02318)倒升0.4%；滙控(00005)升0.1%。另外，騰訊(00700)升0.3%；中移動(00941)升0.7%；聯通(00762)升0.2%；領展(00823)升2.2%。相反，中行(03988)跌0.3%；國壽(02628)續創年半低，收市跌0.4%；中石油(00857)跌0.5%。

焦點板塊

內房股：今日個別發展，中國恒大(03333)連續第三日回購，累計斥資15.02億元，回購7298萬股，股價反覆跌0.7%；碧桂園(02007)跌0.5%；萬科(02202)跌0.4%；旭輝(00884)跌1.5%；寶龍地產(01238)6月合約銷售額按年增長87.44%，股價跌0.2%；瑞安房地產(00272)首6個月合約物業銷售額按年增長三成六，股價跌2.2%。相反，融創中國(01918)上半年實現合約銷售金額按年增73.63%，股價升0.2%；龍湖(00960)升1%；華潤置地(01109)升1%；雅居樂(03383)升0.5%。物業管理股造好，中奧到家(01538)升3.7%；中海物業(02669)升3.7%；半新股碧桂園服務(06098)升0.9%；彩生活(01778)升2.5%。

食品股：多股跑出，市場憧憬方便麵增長，康師傅(00322)彈升5.3%；統一企業(00220)飆8.9%。另外，旺旺(00151)升1%；日清(01475)升4.6%；中國食品(00506)升4.1%；H&H國際(01112)升4.1%；蒙牛(02319)升2.1%。

科技股：手機及通訊設備股個別走，三星電子預告次季業績僅輕微增長，差過市場預期，供應商比亞迪電子(00285)今早創52周低，收市挫4.8%。其他手機股方面，通達(00698)跌3.8%；丘鈦(01478)創年半低，股價挫3.2%；富智康(02038)挫6.1%。相反，中興通訊(00763)高層落實換班，徐子陽出任總裁，另外獲美國有限授權營運網絡設備，股價反覆升3.9%，其A股升0.31%；舜宇(02382)升3%；瑞聲(02018)升0.4%。此外，長飛光纖(06869)進行A股初步詢價，富瑞指A股定價或令市場失望，降其目標價，股價挫4.4%。市場憧憬國產軟件取代國外產品，個別軟件股獲追捧，金蝶(00268)升4.1%；擁華為概念的中軟國際(00354)升2.8%；雷軍小米系金山軟件(03888)升0.5%。

影業股：內地電影《我不是藥神》昨日上映，首日票房達3億元人民幣，歡喜傳媒(01003)作為主要投資人及出品人，股價升5.6%；聯合出品人阿里影業(01060)今早曾升8%，收市升6.9%；發行商之一、A股上市的北京文化(000802.SZ)漲停，連升4日累飆44.9%。另外，IMAX中國(01970)升2.3%。不過，控股股東持股早前疑被擅自出售持股的星美控股(00198)挫6.7%。

醫藥股：全線反彈，石藥(01093)升2.3%；A股藥明康德(603259.SH)一度漲停，收市升6.62%，集團董事會日前通過發行H股，旗下藥明生物(02269)升4.2%；中國生物製藥(01177)升2.7%；三生製藥(01530)升3.8%；東陽光藥(01558)升6.9%；石四藥(02005)升3.6%；綠葉(02186)升4.7%；中國中藥(00570)升3.2%。不過，平安好醫生(01833)低見42.5元創上市新低，收市跌1.2%。

焦點股份

中交建(01800)：股價今早創逾一年低，收市跌2.7%，成交額1.85億元。集團指出，馬來西亞東海岸鐵路立即暫停施工，而期限未明確，惟表示按照經營預算，項目暫停施工對公司2018年經營業績不構成重大影響。

大慶乳業(01007)：停牌逾6年，今早復牌，股價一度狂瀉90.2%，見0.275元，收市插89.7%，成交額1.31億元。大慶乳業已履行港交所對該公司施加6項復牌條件，未來將集中於在中國以「輝哥」、「小輝哥火鍋」及「洪員外」的品牌經營火鍋食店業務。

半新股：多股落鑊，杉杉品牌(01749)曾見2.45元創新低，收市彈升10.7%；基石(01592)上市後首次爬上招股價，收市飆23.9%為表現最好港股；怡園酒業(08146)飆14.4%；欣融國際(01587)飆13.5%。不過，昨日上市的梁志天設計(02262)創上市新高後掉頭，收市挫10.4%，成交額1.49億元。

中國同輻(01763)：今日掛牌，收市報20.1元，較招股價低6.9%，成交額6億元，不計手續費每手蝕300元。

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