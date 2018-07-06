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今日 16:56 港股直擊

【新股追蹤】中國同輻首掛 收市潛水近7%

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內地放射性藥品產品研究開發商中國同輻(01763)今日掛牌，惟全日潛水。

中國同輻開市報20元，較招股價21.6元，低7.4%，之後低見19.48元，午後造好，高見21.2元，收市報20.1元，較招股價低1.5元或6.9%，成交約2962萬股，成交額6億元。每手買賣單位200股，若不計手續費，每手蝕300元。

是次公開發售部分錄得超額認購約34.24倍，一手200股，中籤率80.01%。

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