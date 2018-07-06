即巿股評 港股直擊

中美貿易戰正式開打，美國落實向中國進口商品加徵關稅，今日先嚟340億美元，嚟緊160億美元亦會喺短期內執行。呢500億美元嘅關稅事在必行，大家早有心理準備，不過「侵侵」再發功，話嚟緊仲有2000億美元可以加碼，之後仲有3000億美元，加徵關稅規模升級至5000億美元。計吓計吓，成條大數就剛好係美國兌中國嘅貿易逆差總額5500億美元，唔怪得之侵侵仲要補充話呢5000億美元只係針對中國。

噚日港股落到27800水平，即期指見27700水平，再創今年低位後，作出技術性反彈，隔晚夜期跟ADR跟隨美股反彈至28200至28300點水平，以為今日反彈勢頭可延續。豈料侵侵一開金口，即打擊好友組織反彈嘅陣腳，令港股上半場表現反覆。恒指今早高開72點後曾倒跌，未幾又回升144點，見28326點半日高位。奈何內地股市愈插愈深，港股無奈又被插後腿，恒指最多跌256點，見27925點半日低位，好彩仍未跌穿噚日嘅低位27830點。半日收市前跌幅收窄，中午收報28046點，跌135點，二萬八大關失而復得。國指則跌69點，中午報收10538點。

本來阿Man估計大市去到27800水平可展開反彈，以黃金比計算，自31500點跌至27800點整跌浪，反彈0.236，大市有望上試28600水平，即回補對上一個下跌裂口28400至28700點；更甚者可反彈0.382，可挑戰29200至29300點水平，亦即250日線(29394點)前方。可惜內地股市毫無支持，踩住地板落地窂，令港股動彈不得。暫時保住二萬八水平已算萬幸，但反彈之路困難重重，想唔承認呢個係熊市都唔得啦！不過阿Man對反彈仍有一絲希望，始終大市累積跌幅唔嘢少，加上內地股市嚴重超賣，亦有機會隨時止跌，只要內地股市有得彈，港股反彈隨時展開。

重磅股今日未見太大起色，或者要下半場先發力，不過內銀股除淨過後再復見沽壓，就算博反彈，內銀股都唔係理想對象。至於欲作長線投資，目前更加未係時候，咪以為內銀股跌到咁殘好抵買，隨住貿易戰開打，內地經濟一旦被拖死，企債違約風險上升，加埋之前債轉股，內銀嚟緊盤數肯定唔靚仔。

騰訊(00700)喺380元似乎有支持，連續兩日都係落到呢個位就企定定，只不過彈力有幾大，阿Man唔敢太樂觀，見返400元都幾盡，反彈阻力最難過係呢一關。大笨象(00005)回購持續，股價喺72元亦有機會靠穩。至於其他重磅股，相信亦有機會反彈。不過阿Man認為熊市博反彈，緊記要有糊識得食，咪以為從此雨過天青，撈咗貨或做咗好倉，唔識食或平倉，遲早又係得個桔，甚至再淪為蟹民。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)