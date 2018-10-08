即巿股評 港股直擊

讀者周小姐問:「 講問保利協鑫(03800)是否應繼續持有？0.78元入的，謝謝！」(周五收報0.67元，跌1.5%)

馮宏遠 豐盛金融資產管理部分析員

「其實都沒有甚麼辦法。中國整體的太陽能板塊，尤其是由原材料上游至中游場製造模造的都有問題。這個行業一直都是靠補貼，美國都有補貼，中國是更多，主要補貼太陽能發電站。但去年尾至今年初，美國減少補貼，然後中國於近幾個月的新能源補貼政策都開始減少或預期減少，太陽能板塊是直接受害並已有半年時間。這位讀者在事件的風眼中開始買入股份，公司前景欠奉，建議投資者止蝕離場。若然真的不捨得，可以考慮先行『斬半』，但都是完全止蝕離場較為理想。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「內地於5月31日推出嚴苛的光伏業新政策，限制光伏站建設及補貼額。雖然長遠有利行業整合和轉型，避免產能過剩，但短期難免對行業造成負面影響。我們預料今年內地新增光伏裝機規模將減少，令多晶硅價格走弱。保利協鑫受價格及需求同時向下的夾擊，料今年盈利受一定影響。此外，集團擬向上海電氣(02727)出售旗下江蘇中能硅業科技51%股權，交易最終作價最高達127.5億元人民幣。是次作價遠高於集團現時市值126.4億港元(約107億元人民幣，市場對交易最終能否完成抱有懷疑。一旦交易失敗，將不利股價表現。建議可先觀望交易發展情況，伺機平手離場，如收市價計趺穿0.65宜先忍痛止蝕。」

伊馬仕 信報投資研究部

「保利協鑫早前公布，擬向上海電氣出售旗下從事高純多晶矽生產的江蘇中能硅業科技發展的51%股權售予上海電氣。保利協鑫估計，江蘇中能100%股權的估值將不超過250億元人民幣。上海電氣計劃以現金支付一半作價，其餘則會透過發行A股結算。保利協鑫目前市值只有約124.6億元，較旗下江蘇中能的估值還要低，表面上看是被大幅低估。然而，內地政府於上月發布關於2018年安裝配額和太陽能項目電價削減的文件，被視為不利於行業的政策，市場估計將令太陽能產品，多晶矽和矽片等產品定價進一步惡化。此外，與上海電氣的協議仍存在一定不確定性。由此觀之，保利協鑫的中長線前景仍不算十分明朗。以讀者買入價計，已出現潛在虧損逾15%；縱使不全數沽出，建議也最少要減磅。」

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