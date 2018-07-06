港股直擊 即巿股評

市場聚焦中美貿易戰，美國將正式對首批價值340億美元的中國商品加徵關稅，總統特朗普揚言規模或升級至5000億美元。中港股市今早表現反覆。

恒指今早高開72點，開市後曾倒跌，及後拉升144點，見28326點半日高，沽壓隨即湧現，11時後復失兩萬八，最多挫256點，見27925點半日低，未穿昨日造出的27830點9個月低位，半日收市前跌幅收窄。恒指中午收報28046點，跌135點或0.5%，大市成交額448.52億元。

國企指數中午收報10538點，跌69點或0.7%。

A股中午收市前拗腰，滬指盤中曾穿2700點，半日跌0.34%；深成指倒升0.08%。

藍籌內銀股復軟，建行(00939)跌0.4%；工行(01398)跌0.9%；中行(03988)跌1.1%。另外，友邦(01299)跌1%；滙控(00005)跌0.7%；平保(02318)跌0.6%；國壽(02628)續創年半低，半日跌1.4%；騰訊(00700)跌0.6%。相反，中移動(00941)升0.3%；聯通(00762)升0.5%；石藥(01093)回升1.7%；領展(00823)升0.8%。

焦點板塊

內房股：中國恒大(03333)連續第三日回購，累計斥資15.02億元，回購7298萬股，但股價半日再跌1.2%；碧桂園(02007)跌0.8%；華潤置地(01109)跌1.8%；中海外(00688)跌1%；雅居樂(03383)跌2.9%；寶龍地產(01238)6月合約銷售額按年增長87.44%，股價跌2.7%；瑞安房地產(00272)首6個月合約物業銷售額按年增長35.98%，股價跌2.2%。相反，融創中國(01918)上半年實現合約銷售金額按年增73.63%，股價升0.2%；萬科(02202)升1.4%；龍湖(00960)升1%。

食品股：多股今早跑出，市場憧憬方便麵增長，康師傅(00322)彈升4.9%；統一企業(00220)彈5.3%。另外，旺旺(00151)升0.9%；日清(01475)升1%；中國食品(00506)升1.8%；H&H國際(01112)升2.7%；蒙牛(02319)升1.2%。

手機及通訊設備股：三星電子預告次季業績僅輕微增長，差過市場預期，供應商比亞迪電子(00285)今早創52周低，半日挫8%。其他手機股方面，通達(00698)跌3.8%；瑞聲(02018)跌0.2%；丘鈦(01478)挫6.7%；富智康(02038)挫5.3%。相反，中興通訊(00763)高層落實換班，徐子陽出任總裁，另外獲美國有限授權營運網絡設備，股價半日反覆升2.9%，其A股升1.23%；舜宇(02382)升0.5%。此外，長飛光纖(06869)進行A股初步詢價，富瑞指A股定價或令市場失望，降其目標價，半日挫6.6%。

影業股：內地電影《我不是藥神》昨日上映，首日票房達3億元人民幣，歡喜傳媒(01003)作為主要投資人及出品人，股價半日升6.1%；聯合出品人阿里影業(01060)今早曾升8%，半日升4.6%；發行商之一、A股上市的北京文化(000802.SZ)連升三日累漲31.8%後，半日升4.68%。另外，IMAX中國(01970)升0.8%。不過，控股股東持股早前疑被擅自出售持股的星美控股(00198)挫11.6%。

焦點股份

中交建(01800)：股價今早創逾一年低，半日跌2.8%。集團指出，馬來西亞東海岸鐵路立即暫停施工，而期限未明確，惟表示按照經營預算，項目暫停施工對公司2018年經營業績不構成重大影響。

大慶乳業(01007)：停牌逾6年，今早復牌，曾狂瀉89.7%，見0.29元，半日插89.2%，成交額8880萬元。大慶乳業已履行港交所對該公司施加6項復牌條件，未來將集中於在中國以「輝哥」、「小輝哥火鍋」及「洪員外」的品牌經營火鍋食店業務。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。