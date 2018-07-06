港股直擊 即巿股評

隔晚美股假後復市表現向好，道指收市升181點，報24356點。不過，美中貿易戰正式開打，推升全球貿易緊張，港股反覆偏軟，險守兩萬八關。

恒指今早高開72點，開市後曾倒跌，及後拉升144點，見28326點今早高，沽壓隨即湧現，11時後復失兩萬八，跌幅一度擴大至256點，低見27925點。恒指中午報28046點，跌135點或0.48%，大市半日成交額448.52億元。

國企指數報10538點，跌69點或0.65%。

藍籌股方面，長和系股份逆市靠穩，長江基建(01038)及長實集團(01113)分別升0.16%及0.08%; 內房受壓，華潤置地(01109)跌1.78%、中國海外(00688)跌1.01%; 騰訊(00700)跌0.62%。

內地食品股造好，近日獲麥格理唱好的康師傅(00322)升4.91%; 同屬方便麵行業的統一企業(00220)則漲5.26%; 另外，蒙牛(02319)及旺旺(00151)分別升1.17%及0.88%。

個別醫藥股走高，石藥(01093)升1.87%，為表現最好藍籌。聯邦制藥(03933)及三生製藥(01530)於200天線反彈，分別升2.60%及1.85%; 綠葉製藥(02186)漲1.56%。

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