即巿股評 港股直擊

噚日恒指出現Deep V反彈，喺V緊落去時基本上5分鐘圖見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣就將之前嘅Put/熊證放走。但係當你見到恒指牛熊證街貨圖，下方牛證又肥又近嘅時候，就可能忍唔住見恒指尾市係咁向上屈，完成個V字第二筆嘅時候，搵隻Put/熊證再次落場，不過今次搵位落場一啲都唔難，難在無位走，事關由噚日個V嘅深深處步反彈到依家(9點50分)，5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)都未見過超買。

同事阿Fing返埋今日就結伴去華欣，同佢分享完我之前去華欣嘅好玩嘢之後，依家10點14分，由於我一直開住恒指5分鐘圖同埋報價機，吹完水鏡頭一轉就見到報價機上報恒指粒數見紅，仲要恒指係由今朝嘅升72點變成依家跌145點。雖則今日中午中美貿易就正式開微關稅(叫做正式打貿易戰啦)但似乎未打先插，呢個時候恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)終於都由超買變超賣，呢啲位亦係將你啲Put/熊證走放嘅好時機。

依家10點17分，恒指做緊28098點，跌83點，用呢粒數去量度恒指牛熊證街貨圖，先睇下方牛證先，最貼價嘅係27800至27899點，呢度有相當於780張期指，只要現價向下行多298點，就可以食得到呢度嘅所有街貨。唔單止咁，再向下掃第二同第三層街貨，即27700至27799點同埋27600至27699點，分別有856同859張期指，心算一計：八三廿四，呢三層街貨夾埋咪就係大約咁2400張期指咁重貨囉。

向上睇埋熊證，最貼價嘅就係28300至28399點，呢度有相當於254張期指，要恒指食得晒呢度啲貨嘅話，就要現價向上彈301點先得，「咦？咁咪同下行298點食第一梯隊嘅點數差唔多？」無錯，咁秤恒指的確處於牛同熊中間，但問題在於下方牛證街貨數量比上方熊證為多，唔止多百零二百張咁少，用牛熊各自最近嗰三個範圍嘅街貨秤，頭先心算計過下方牛證約有2400張期指，至於上方熊證，頭三層分別為254、75同311，計數機一計得出640，點鬥？

恒指熊(63337)，收回價28882點，同現價有逾800點差距，屬安全之選，且槓桿適中、街貨少；恒指Put( 13514)，行使價27868點，輕微價外，槓桿偏高、引伸適中。照舊吼恒指5分鐘圖見超買/賣作買入/賣出，小注為上。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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