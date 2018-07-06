港股直擊 即巿股評

停牌逾6年的大慶乳業(01007)，開市已急插78.34%，報0.61元，隨即跌幅擴大，最低見過0.49元，狂瀉82.6%，新造0.5元，仍暴瀉82.25%，為跌幅最大個股，成交額828萬元。

大慶乳業在2012年3月22日停牌，但昨晚出通告，表示就港交所對該公司施加6項復牌條件，董事會指出，所有復牌條件於昨日均已履行。

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