即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開後反彈，最高升至28320點，午後走勢回軟，走勢甚反覆，全日波幅490點。恒指收報28182點，跌59點或0.21%，成交金額934.29億元。國指收報10608點，跌104點或0.98%；上證收報2733點，跌25點或0.91%。三項指數都回軟，以恒指表現相對較佳。

恒指以陽燭近「陀螺」收市，最低跌至27830點，再創2017年10月4日以來之低位，走勢仍弱。MACD快慢線負差距續收窄，走勢喘穩。全日上升股份454隻，下跌1201隻，整體市況仍偏弱。

據美國人口普查局數據，2017年美國從中國進口將近1560億美元的先進技術信息與通信設備，進口量較15年前大升近五倍。數字反映中國在對美國先進技術貿易上優勢不斷擴大，料利好相關板塊。

中國央行黨委書記郭樹清對中國《金融時報》表示，經濟基本面決定了人民幣不存在大幅貶值的可能。中國堅決反對貿易戰，人民幣未來總體上會趨於走強。可是，美國總統特朗普卻表示，將於美國時間周五零時開始向中國商品採取關稅措施，料這會成為中美貿易戰掀開序幕。中方亦已宣布，若美國先向中國額外徵收高額關稅，中方便會針對美方的大豆、豬肉等美國產品實施報復性關稅。

聯儲局會議紀要重申漸進加息路徑，多數與會者指出，與貿易政策相關的不確定性和風險已經加劇，並擔心這種不確定性和風險最終可能對企業信心和投資支出產生負面影響。雖然面對貿易戰及加息風險，美股三大指數在獨立日假期後向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指可高開，但若未能上破28350水平，指數或調頭回軟。

個股介紹：

中國中鐵(00390)的主要業務為基建建設、勘察設計與諮詢服務、工程設備和零部件製造、房地產開發以及其他業務。

集團早前公布中標杭州地鐵7號線工程施工總承包項目，合同金額約人民幣114.57億元，約佔公司中國會計準則下2017年營業收入的1.66%。杭州地鐵7號線全長約47.48公里，全部為地下線，共設車站23座，其中換乘站9座，項目工期約940日。

另，中國鐵路總公司擬實施《2018-2020年貨運增量行動方案》，以進一步提升運輸能力，料到2020年時全國鐵路貨運量將達到47.9億噸，較2017年增長30%，大宗貨物運量佔鐵路貨運總量比例穩定保持在90%以上。料集團亦有望受惠。

集團現價市盈率約7.4倍，周息率2.4%。股份上日收報5.86元，上望 6.33元，止損設於5.65元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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