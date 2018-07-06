港股直擊 即巿股評

隔晚美股復市造好，市場關注美國時間周五凌晨，美國正式向中國商品加徵關稅，總統特朗普更揚言貿易戰或進一步升級。

道指收市升181點或0.75%；標指升0.86%；納指升1.12%。

外電引述美國貿易代表辦公室電子郵件聲明表示，美國計劃於當地時間周五(6日)凌晨開始，對340億美元的中國商品加徵關稅。美國總統特朗普在競選活動上指出，向另外價值160億美元中國商品徵收的關稅將在兩個星期內生效，如果北京拒絕美國要求，並進行報復，美國準備再向額外2000億美元中國商品徵稅，並可以再增加額外的3000億美元，總值可達5500億美元。

數據方面，美國勞工部公布，截至6月30日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.1萬人，按周增加3000人，遜預期。

美國今晚將公布上月非農就業數據，有「小非農」之稱的ADP數據顯示，美國6月私人企業新增職位17.7萬個，低於預期的19萬個。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報73.93元，較本港上日收市高1.43元；騰訊(00700)ADR收報388.41元，高2.81元；國壽(2628)ADR收報19.41元，高0.17元；中海油(00883)ADR收報12.45元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報5.63元，低6仙；中石化(00386)ADR收報6.79元，低2仙；中移動(00941)ADR收報68.44元，高0.29元；聯通(00762)ADR收報9.54元，高0.15元；中電信(00728)ADR收報3.62元，低3仙。

油價方面，外電報道，沙地阿拉伯通知石油出口國組織(OPEC)，上月平均日產量為1050萬桶，較5月時高50萬桶，加上美國上周原油庫存出乎意料增加，拖累紐約期油跌1.6%，每桶收報72.94美元；布蘭特9月期油跌85美仙或1.1%，收市報每桶77.39美元。

ADR港股比例指數收報28293點，較恒指昨日收市高110點。夜市期指收報28213點，升16點，較昨日恒指收市高水31點。恒指昨收報28182點，跌59點或0.2%，創去年10月3日以來收市新低，7月開局已連跌3日，累挫773點或2.7%。短期支持參考昨日低位27830點，阻力位參考10天線約28614點附近。

焦點板塊

內房股：中國恒大(03333)連續第三日回購股份，昨日以每股20元至20.8元，回購4035.1萬股股份，涉資8.347億元；三日累計斥資15.02億元，回購7298萬股。內房陸續公布上月銷售數據，融創中國(01918)上半年實現合約銷售金額1941.9億元人民幣，按年增73.63%；寶龍地產(01238)6月合約銷售額42.1億元人民幣，按年增長87.44%；瑞安房地產(00272)首6個月合約物業銷售額59.79億元人民幣，按年增長35.98%。

焦點股份

中興通訊(00763)：落實換班，董事會會議同意聘任徐子陽為總裁，聘任王喜瑜、顧軍營、李瑩為執行副總裁。

中國同輻(01763)：今早主板掛牌。耀才暗盤收報19.92元，較招股價21.6元跌7.78%或1.68元。

大慶乳業(01007)：就港交所施加的6項復牌條件昨日均已履行。集團未來將集中於中國以「輝哥」、「小輝哥火鍋」及「洪員外」的品牌經營火鍋食店業務。該股自2012年3月22日停牌，今早復牌。

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