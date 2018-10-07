即巿股評 港股直擊

今日分析股份是神州控股(00861)，近日進行電視財經節目直播時有家庭觀眾提問，有感在節目中未夠時間討論，故此現在希望提供較全面分析。集團業務簡介為提供資訊科技服務，包括系統集成、技術服務、應用軟件開發、農業信息化、銷售金融專用設備等。若是細看官方網站，知道業務範圍涉及六大層面，就是智慧城市服務、智慧農業、智慧金融、智能製造、智慧稅務和智慧健康；從網站有「中國智慧城市專家」的字樣，暗示這是集團近年主要發展業務。

網站描述集團是中國最早從事智慧城市業務的公司之一，以互聯網平台為基礎，通過不斷探索實踐，神州控股首創出以「城市虛擬映像」為核心，為市民、政府、企業提供融合服務的「一中心三平台」中國智慧城市領先模式。現時神州控股智慧城市戰略已覆蓋全國近百個城市，與近50個省市簽署智慧城市戰略合作協議，神州控股智慧城市公共信息服務平台上線21個，在建8個。而早於2015年10月，由神州控股建設運營的、全國首個企業融合服務平台——創新創業中關村，在李克強總理的啟動下正式上線。而集團提供智慧城市四大核心服務，分別是智慧大數據中心、市民融合服務平台、城市綜合信息管理平台，以及企業融合服務平台。

以上單是對於集團業務描述，筆者以用上逾400字，不過要留心「智慧城市」暫時只能視為集團的發展願遠佈局，未有看到為集團已帶來實質利潤。於2017年報顯示，截至去年底集團總收入約132.47億港元，當中三大主要收入來源為系統集成業務、技術服務業務和物流業務，分別佔總收入約36%、23%和10%，合計近七成。暫看系統集成業務與智慧城市無關，只有技術服務業務可能有關，但由於未見明確列出來自智慧城市業務產生收入實數，故不排除現時僅為集團帶來微量收入。

事實上，集團早於2010年已正式式發布智慧城市戰略，圍繞智慧城市進行全面佈局，現已在技術、理念和實踐上領先市場，成為中國智慧城市建設的第一品牌。即至今已超過八年，理應有一定發展成果，可是在2017年報論到智慧城市的內容，仍是只有文字描述，卻非公布實際金額交易，加上集團於2017年9月完成供股，但集資淨額不是用來發展智慧城市，而是近六成用作投資一家內地應用健康醫療大數據分析公司，餘下將用作還債及其他潛在投資或收購等。集團有如此安排，令人懷疑發展智慧城市成本效益未如理想，反而轉投健康醫療大數據業務更有利可圖。

再看2017年集團錄得虧損高逾4.13億港元，為2001年6月1日上市以來首度錄得虧損，究其原因是「其他費用淨額」由2016年約8.83億元，增至2017年約10.64億元，增幅超過兩成。並且去年為上市以來核數師首度發表「保留意見」，理由是集團有若干理財產品，本金總額合計為約26.03億元 (減值前) 及應收相關利息約1.23億元。集團已對應收款項進行可收回性的評估及已計提減值撥備約2.29億元，包括在上述的「其他費用淨額」。不過核數師表示未能獲得她們認為必要的足夠的審計證據，確認以上減值撥備是否足夠。按筆者理解，核數師暗示減值撥備今年存在進一步增加的風險，並可留意上述應收相關利息約1.23億元，但減值撥備約2.29億元，反映集團認為部分本金可能無法收回。因此，若不幸地大部分本金未能收回，預期集團需要三至四年才能撇賬完成，則未來業績表現會受到顯著拖累。不過話說回來，神州控股不是金融機構，截至去年底股東應佔資產約91.10億元；卻有超過26億元本金的若干理財產品，佔比超過28%，不禁令人咋舌，故此對其真實業務是否如集團對外公布那樣有所保留。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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