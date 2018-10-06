即巿股評 港股直擊 中國財經

中國人民銀行6月24日公布的定向降準昨天(5日)起實施，市場預計此舉將釋放約7000億元人民幣流動性。然而，內地股市未止跌，上證指數延續頹勢，收市挫25點(0.9%)，報2733點，再創逾28個月新低。滬深兩市成交縮減至3155億元人民幣。

滬指自5月中高位反覆回落，至今累挫逾15%，多項指標均反映A股已嚴重超賣。根據信報EJFQ系統，滬指成分股股價高於250天線比率(長線市寬)下滑至7.1%，是2016年3月11日以來最低；以往當A股長線市寬失守10%時，多為股市快將見底的訊號。值得留意的是，滬指短線市寬(3天線高於18天線比率)於上周五(29日)已率先谷底回升，是否預告A股即將迎來反彈？

從技術走勢分析，滬指預期於2700點(即2014年5月低位漲至2015年6月12日高位5178點計，回調78.6%的位置)附近將有較大承接力，加上14天RSI已超賣多時，指數再大幅下瀉的可能性不高。

A股經歷個多月來的動盪，部分股票已跌過龍，據《上海證券報》報道，多家主要保險企業本星期陸續加碼入市，當中包括早年屢次成功估頂及撈底的機構。此外，愈來愈多大型企業相繼推出股份回購方案，據Wind統計，今年以來逾300家A股上市公司，耗資合共近135億元人民幣回購股份，涉及金額已超過去年全年，其中股價在不足一個月內暴挫逾兩成的美的集團(000333.SZ)日前宣布，擬以每股作價不超過50元人民幣，動用上限40億元人民幣回購，規模有機會成為A股史上最大。

除了回購潮，A股短期有望藉企業業績改善而出現反彈。截至6月30日止，近1200家A股上市公司披露2018年半年業績預告，有超過850家公司發出盈喜，佔整體比例七成以上。滬指最新市盈率已回落至13.3倍左右，重返2014年底水平，以估值計，幾乎「平絕」全球主要股市。

因此，不論技術走勢或基本因素方面，A股確有條件大反撲，待後市喘穩後伺機吸納，不失為明智之舉。那麼，哪些股份較值得留意呢？

A股在2008年金融海嘯爆發以來，大致出現過8次急挫後回升的市況，簡言之，期內跌得愈多，彈得愈勁。

附【圖】所見，把A股分為10組，按每次開始反彈前一個月的變幅計，由小至大排列，排名愈低表示早前跌幅愈大；之後再統計各組別內的股份，於反彈開始起計一個月內的回報平均值及中位數，此前跌幅較急的股份，往往會錄得較佳的升幅。有意「博反彈」的A股投資者，可嘗試在低殘股身上尋寶。

信報投資研究部

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