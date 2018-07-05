即巿股評 港股直擊

今天港股跌59點收市，騰訊控股(00700)錄得升幅算幫大市托回一把了，但北水仍然以沽該股為主，全日錄得騰訊淨沽出達5.3億金額，而北水全日淨流走近27億元，創四個月以來最多。

中國前路先苦後甜

中美貿易戰是否真正打開，還看特朗普餘下時間會否改變主意，當真正全面開戰的話，環球股市必再下跌，站在中方角度如美國獨挑全球，短期中方必有陣痛，但從政治層面未必落下風，因今次中方搶佔了道德高地，以捍衛自由貿易而戰，得到其他同受美國貿易制裁的國家尊敬，且中方對其他國家大開方便之門，於其對美貿易損失的可來中國投資設廠，產品互相減低關稅，甚至對一些東盟農產品免關稅進口，其一填補美國貨品的進口空缺，亦令美國產品日後難已搶回在中國失去的市場。就算逼回特朗普回談判桌，相信中方亦不會改變已給出其他國家的關稅計劃。

國家主席習近平說出只有「以戰止戰」的一話，已表明中方已退讓至底缐，事件中難得特朗普是一個反口覆舌的美國總統，習主席必樹立中國是言而有信在國際間地位形象，讓其他國家願意跟隨及靠攏，中方所用的其中一種戰術是國內所謂統戰，即孤立敵對勢力，拉櫳中間勢力，壯大自己勢力。貿易戰中方必有即時的損失，但在國際間贏得了尊重，對中國和平崛起有一定的幫助，目前的痛苦可換來長久的國際競爭力。

開戰買認沽，談和買內銀內房

港股方面今天跌幅溫和，有傳美國有意與德國多家汽車製造商會唔，磋商美國徵收關稅事宜，市場憧憬美國同樣對中方口硬手軟，明天會否願意與中方從回談判桌呢！現在沒有人知曉，姑勿論事情怎樣發展，除非來個大逆轉，目下投資者做定兩手準備，如貿易戰打響第一槍，未持貨者或可考慮認沽產品下注，因大市已摧殘至極點，若有反彈也只是讓仍持貨者逃生而已，現階段未宜撈底，但可開始留意一些內需股，例如體育用品股安踏體育(02020)、特步國際(01368)、李寧(02331)等，因中方清單列了美方體育用品為反擊對象之一，在貿易戰中內地品牌相對佔優。

如美方願意走回談判桌大市隨即反彈，但留心美方會否駛出其他節外生枝來擾擾攘攘，當衝入市撈貨後建議即日計數沽一半貨止賺，留一半貨作後市部署，可考慮首選內銀及滙豐控股(00005)，內房因在過去一段時間已大幅下跌也可趁機撈入，恒生指數及國企指數成份股佔優，但大前提是美國態度要有軟化及拿出實質誠意，且須中方願意相信接受，大市才算穩定下來，但到執筆時市場還未見到曙光，或許投資者作好最壞打算貿易戰最終難免開始！

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。