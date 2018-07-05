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今日 19:27 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】歌禮傳已通過上市聆訊

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本港首隻生物科技股份即將登場，市場消息指，無收入的生物科技公司歌禮(Ascletis Pharma)，已通過上市聆訊。

據該公司早前公布的初步招股文件顯示，目前有5項抗病毒藥物發現和開發計劃，當中包括兩個臨近商業化階段的丙肝在研藥物，惟尚未有任何商業化產品。

該公司於2016及2017年底止年度，虧損分別為676.1萬元(人民幣‧下同)及1.32億元，由於無將任何產品商業化，期內並無銷售收益。

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