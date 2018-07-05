港股直擊 即巿股評

中美關稅死線僅餘最後一日，中港股市持續受壓，上證再挫0.91%收市，恒指午後亦曾瀉410點，低見27830，再創10個月兼今年低位，但歐洲主要股市早段齊升，帶挈港股尾市跌幅大幅收窄，全日只跌59點，兩萬八關又再次失而復得。

不過，港股已連跌第三日，北水離場決心更大，全日淨沽26.76億元(人民幣﹒下同)，比上日3.98億元激增5.72倍，而北水亦連續第三日淨流出，合共45.96億元。

北水撤離科技股，其中騰訊(00700)繼周二及周三淨掟10.74及3.96億元後，今日再狠沽5.3億元，而北水三日合計淨沽達20億元。龍頭光學股舜宇(02382)，也被北水淨沽2.9億元。騰訊與舜宇更是北水沽得最多個股首兩位。

人行今日定向降準，重磅內銀喘穩，惟北水趁機沽交行(03328)，全日淨賣1.44億元。澳門6月賭收失望，連累銀河娛樂(00027)亦錄得北水淨沽1.18億元。藥業龍頭石藥(01093)，北水由沽轉買，由上日淨掃6579萬元，轉至今日淨賣5540萬元。

中金點名貿易摩擦會不利中芯(00981)，惟北水懶理，全日錄淨流入2752萬元，成為北水買入最多個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:潤啤(00291)、騰訊、石藥、融創(01918)、華能(00902)、交行、中芯、信達(01359)、恒大(03333)及銀娛。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、舜宇、中石化(00386)、金斯瑞(01548)、金蝶(00268)、金風(02208)、中興(00763)、中國太平(00966)、潤啤及融創。

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