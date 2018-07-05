即巿股評 港股直擊

復星國際(00656)昨日收市後連發兩個公告，其一是分拆復星旅文主板上市申請獲批。

其二是一宗有趣收購。復星國際向控股股東兼董事長郭廣昌收購持有百合佳緣約69.18%股權的緣宏投資。

百合佳緣(834214)在內地新三板上市，去年11月29日起已停牌，停牌前報4.63元人民幣，明早將復牌。

早於5月3日緣宏投資以每股4.6元人民幣收購共8.69億股百合佳緣，成為控股股東，交易上月底完成，即郭廣昌在交易中僅屬轉手角色，把百合佳緣注入復星國際。

百合佳緣來頭不少，是國內龍頭「月老」，去年由國內「婚戀」市場兩大巨頭百合網和世紀佳緣合併而成，兩家公司分別在2004年和2003年成立，不足15年市值超過58億元人民幣，並泊上千億級別的復星，想必為不少創業人士所羨。

百合佳緣現時業務除了起家的交友配對，亦進軍婚禮和「情感行業」，設立情感醫院，幫助情感維護和婚姻關係解難，即當年「愛情ICQ Chat Room」的現代網絡升級版。

百合佳緣累計註冊用戶數約3.1億，線下服務中心約200家，覆蓋75個城市，根據2017年年報，集團婚禮和情感業務收入，佔總收入近12%，當中情感業務按年飆升204%。有人類就有感情，無論文明如何發展，人始終是人，「愛情ICQ」模式仍然有需求。

百合網和世紀佳緣由死對頭到結合，過程就如大台電視劇「樣板式」的冤家變情侶橋段。而百合佳緣由交友升級至C2C，連接相處有問題等伴侶與專業輔導人員，就反映管理層的戰略眼光。

至於復星，股價近日隨市向下，今日低見13.9元創10個月低，現時市盈率7.7倍，相對便宜；ROE有13%，反映賺錢力相當不俗。不過，EJFQ系統顯示6月11日轉為紅燈，至今累跌17.3%。股價短期若未能喘穩，或要進一步下試12.5元附近的成交密集區，候低買。

陳鎮強

信報投資研究部

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