港股直擊 即巿股評

隔晚美股因國慶假期休市，市場聚焦7月6日中美正式徵收貿易關稅。港股七月開局沽壓未止，恒指反覆向下，一度再失兩萬八關口。

恒指今早低開139點，開市後曾挫191點，之後表現反覆，早段曾轉升79點，見28320點全日高，之後復軟，中午收市前插穿兩萬八，上午最多跌250點，中午跌246點，午後跌穿上午低位，曾挫410點，見27830點創逾9個月低，之後拗腰重上兩萬八，收市競價時段嘜高。恒指收報28182點，跌59點或0.2%，創去年10月3日以來收市新低。7月開局連跌3日，累挫773點或2.7%。大市今日下跌股份比例為72%，上升股比例為28%。

國企指數收報10608點，跌104點或1%。國指三日累挫464點或4.2%。

大市成交額934.29億元，較上日回升約42.9億元。

A股尋底，滬指挫0.91%，收報2733點續創逾28個月收市新低；深成指挫1.92%。兩市成交額3155億元人民幣。美國將於7月6日正式向價值340億美元中國商品徵收關稅，內地海關總署已表示，美方措施生效後立即還擊。

歐洲三大股市最新造好，德國股市升1%。美國道指期貨最新升87點，報24250。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.4%；港交所(00388)跌1%；銀娛(00027)跌1%；金沙中國(01928)跌1.5%。「三桶油」下挫，中石油(00857)跌1.6%；中石化(00386)跌0.3%；中海油(00883)跌2.5%。相反，騰訊(00700)反覆高收0.7%；滙控(00005)升0.4%；中電(00002)反覆升0.5%。長和系多股爬升，日前公布購意國電訊商Wind Tre餘下股權的長和(00001)升2.5%；長建(01038)升2.3%；電能(00006)升0.6%。

焦點板塊

中資金融股：人行今日定向降準，料可釋放約7000億元人民幣。重磅內銀喘穩，工行(01398)除息，收市升1.1%；中行(03988)亦除息，收市升0.9%；建行(00939)升1%。相反，平保(02318)跌穿70元，收市跌0.6%，報69.45元；國壽(02628)續創年半低，收市跌1.5%；眾安在綫(06060)再創上市新低，收市跌0.3%；太保(02601)跌1.2%。中資券商續受壓，海通證券(06837)除息，股價創逾一年低，收市跌1.1%；中金(03908)跌2%；華泰證券(06886)股價創逾一年低，跌1.5%。

內房股：陸續公布銷售表現，世房(00813)上半年合約銷售額增六成，收市彈升4.7%；否認叫停「全覆蓋」戰略的碧桂園(02007)，昨日亦公布首6個月合同銷售按年增長42.77%，收市回升2%；萬科(02202)上半年合同銷售按年增9.91%，收市升2.2%。另外，潤地(01109)升0.6%；融創(01918)升2.2%；中海宏洋(00081)升1.9%；時代中國(01233)升1.3%；遠洋集團(03377)升3.7%；富力(02777)升2.2%；恒大(03333)反覆升0.2%。相反，中海外(00688)半年銷售增18.48%，股價收市跌1%。

醫藥股：昨日午後受壓，今日表現反覆，收市個別發展。昨日北水掃得最多的石藥(01093)反覆高收0.7%；中生製藥(01177)跌1.8%；藥明生物(02269)挫5.3%；三生製藥(01530)跌2.3%；白雲山(00874)反覆跌2.8%；康哲(00867)跌2%；平安好醫生(01833)跌2.4%；中國中藥(00570)跌3.8%；同仁堂國藥(03613)跌5.1%。

焦點股份

大新系：大新金融(00440)曾升9.8%，收市升8.4%，成交額6320萬元。摩根大通發表報告，把大新金融評級由「中性」上調至「增持」，目標價由56元上調至60元。大新金融旗下大新銀行(02356)收市升4%。

五洲國際(01369)：今早復牌，曾挫28.6%，其後拗腰，一度倒升，收市跌7.9%。集團公布，目前逾期未償還的貸款本金額，及因違約接獲債權人發出要求提早還款通知書的金額，合共約10.02億元人民幣。此外，在中國有5項對其提出與償還貸款有關的民事呈請，原告包括上海華融、上海律棣及東亞銀行中國，涉及約4.84億元人民幣。

梁志天設計(02262)：今日掛牌上市，收報1.15元，較招股價0.88元高30.7%，成交額5.28億元，不計手續費一手賺810元。

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