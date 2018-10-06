即巿股評 港股直擊

環球股市未穩，避險情緒升溫，資金轉而停泊在防守性較高的產品，個別基本面較佳的股份，亦為股資者追捧的對象。長江基建(01038)業務遍布全球各地，充分做到分散風險的作用；而且收入多數來自於公用事業，受環球貿易戰影響程度較低，值得留意。

截至去年12月底止，該股全年純利按年增長6.5%至108.8億港元，營業額上升15.7%至316.4億港元。去年長建收購方面踏入新的里程碑，合共進行三項重大併購，分別為澳洲能源配送集團DUET、加拿大建築設備公司Reliance Home Comfort及德國能源管理服務供應商Ista，交易共涉資約560億港元；該批收購皆具備良好往績，並能提供穩定現金流；同時可令長建業務更多元化，擴大版圖及收入基礎。

去年來自於電能實業(00006)的溢利貢獻上升29%至32.14億港元，主因新收購的DUET提供新的收入來源，以及出售兩項香港物業錄得一次性收益。而英國的業務溢利貢獻下跌16%至52.83億港元，主因英鎊表現疲弱，以及企業稅率調整令業務於2016年錄得一次性遞延稅項收益。

澳洲業務的溢利貢獻為19.45億港元，與前年相若，若剔除2016年出售Spark Infrastructure錄得的一次性收益7.81億港元，2017年溢利貢獻則升68%。DUET已順利納入長建既有的澳洲業務組合，並為集團提供穩定的溢利貢獻。歐洲業務包括Dutch Enviro Energy、Portugal Renewable Energy，以及新收購的Ista。該業務組合溢利貢獻上升52%至4.12億港元，增長主要來的Ista的新增貢獻。

多次夥拍系內合組財團

長江基建近年併購頻繁，上月更宣布夥拍長實(01113)及電能合組財團，擬以130億澳元收購澳洲管道公司APA，事件若屬實，將為長建歷來最大型的海外併購項目。集團的策略性合作夥伴，均擁有穩健的財務實力。展望長建將繼續與系內兩間公司合作，物色其他大型項目的投資機會。

回顧往績，長建往往能維持盈利增長，亦能達致低負債水平。截至去年12月底止，長建持有現金及現金等價物97.81億港元，並獲標準普爾授予「A-/正面」，足證其財務實力雄厚，具備條件進一步拓展業務。財政穩健，加上盈利增長穩定，不失為淡市中的亮點。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期長江基建2018、2019及2020年每股盈利為4.562元、4.774元及4.833港元，給予12個月目標價70.0港元，相當於今年預測市盈率15.7倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理