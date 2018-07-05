訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:35 港股直擊

【ETF特搜】槓桿型恒指ETF表現差距細

放大圖片

目前市場上共有5隻槓桿型恒指ETF，同屬兩倍槓桿，股價在近期表現相若。

恒指從6月7日高位31521點下挫至今天最低27830點，累挫11.7%，FL二南方恒指(07200)、FL二三星恒指(07205)、FL二華夏恒指(07221)、FL二未來恒指(07231)、 FL二易方達恒指(07242)同期跌幅分別為21.83%、21.79%、21.93%、21.88%、21.45%，差距不足0.5個百分點，全部都未有把跌幅放大兩倍，宜留意日後恒指反彈時能否完全發揮槓桿作用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。