港股直擊

目前市場上共有5隻槓桿型恒指ETF，同屬兩倍槓桿，股價在近期表現相若。

恒指從6月7日高位31521點下挫至今天最低27830點，累挫11.7%，FL二南方恒指(07200)、FL二三星恒指(07205)、FL二華夏恒指(07221)、FL二未來恒指(07231)、 FL二易方達恒指(07242)同期跌幅分別為21.83%、21.79%、21.93%、21.88%、21.45%，差距不足0.5個百分點，全部都未有把跌幅放大兩倍，宜留意日後恒指反彈時能否完全發揮槓桿作用。