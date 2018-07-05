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今日 14:52 即巿股評 港股直擊

【短線出招】當前只有兩個策略較可取

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上星期四本欄講熊市中的超短線博反彈策略，急升時切忌追入，反而急跌時才是機會，恒指由上周四低位的28169反彈至周五的28962即行人止步，之後再展開新一輪跌勢，今日更跌至27830時，RSI約29，仍未跌至上周四的26.5，筆者不敢出手買恒指牛，因為「底背馳」要往往過一段時間才能確認。短期恒指支持先睇27486，即21488升至33484回調一半之水平，重要阻力位仍然是250天線約29380點附近，正愈來愈遠了。國指更不用說，已較今年高位回落兩成四，率先技術熊。

市寬方面，股價高於50天線比率的中線市寬昨下跌1.6個百分點，落到19.1%，為2016年2月中以來最低，反映整體大市表現低迷，超賣情況嚴重。以周線圖看，全港股票中只有一成九股份之14周RSI高於50水平，亦為2016年2月下旬以來最低。

現在只有兩個策略較可取，貼市者可等技術指標嚴重超賣下短炒博反彈，當中可借助輪證操作；至於不能緊貼大市者可考慮月供實力藍籌股，假設熊市周期是13個月，透過月供儲平貨，熊市過後回報顯現，當中以騰訊(00700)、友邦(01299)、建行(00939)及長建(01038)較可取。

值得一提是建行下周一(9日)除息約0.345港元，股價之前已嚴重超賣(RSI低見19)，今日逆市算硬淨，集團首季盈利按年增長5.4%，略好過市場預期，期內淨利息收入按年增長14.7%，反映盈利能力轉強。此外，建行早已加大力度撥備，撥備覆蓋率增至1.9倍，有助抵禦逆境。現價約7.08元，可入第一注先收息，除息後若見6.7元可買第二注，宜中線持有。

羅崇博 (杜比)

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