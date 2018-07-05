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今日 14:44 港股直擊 即巿股評

中金:貿易摩擦利淡多數行業 惟港股已處極端情況

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中金發表報告，短期貿易摩擦升級對中國出口有直接影響外，同時出口下降情況下，亦會對國內總需求造成間接影響，故短期貿易摩擦下，會對內地多數行業影響偏負面。

該行進一步解釋，首先加稅清單已包含航空航天、造船、技術硬件、通信、電子、機械、鋁等等。其次商貿相關交通運輸受累貿易壁壘提升。另外大豆進口價格提升，可能推高養殖成本。電訊運營商亦可能受累上游設備提價所影響。按中金覆蓋名單，該行料貿易摩擦會不利中集(02039)、中芯(00981)及聯想集團(00992)。

不過，中金認為，部分企業亦可能因此受益，尤其中國反制舉措下，農業、軟件、光學醫療設備和部分汽車經銷商，有可能會受惠內地對美部分商品關稅提升。中金估計，貿易戰下影響偏正面的公司包括中升(00881)、玖紙(02689)、理文造紙(02314)以及中糧油(00606)。

新經濟及消費股補跌予低吸機會

中金又指，目前A股與港股短線仍受制貿易摩擦及去槓桿的不確定性影響，惟估值已到極端情況，新經濟、消費等優質龍頭近期補跌，反而提供低吸機會。

該行亦提醒，市場全面好轉需要有正面催化劑，尤其留意未來幾個月的增長數據，以及政策會否有更明顯變化。

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