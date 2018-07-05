教育股午後突急挫，當中澳洲成峰高教(01752)最傷，現瀉10.2%，造0.53元，成交金額1100萬元。
至於中教控股(00839)挫6.5%，造12.06元；宇華教育(06169)挫6.2%，造5.15元；睿見(06068)挫6%，造6.11元。
此外，21世紀教育(01598)急跌5.4%，造1.59元；新高教(02001)跌4.5%，造6.8元；新華教育(02779)跌3.6%，現造3.17元。
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此外，21世紀教育(01598)急跌5.4%，造1.59元；新高教(02001)跌4.5%，造6.8元；新華教育(02779)跌3.6%，現造3.17元。
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