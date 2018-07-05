即巿股評 港股直擊

隔晚美國獨立日假期休市，港股夜期喺二萬八水平靠穩，以為喺明日美國正式向中國進口商品開徵關稅前，今日港股有得彈一彈，豈料係持續偏軟，更再失二萬八關口。恒指今日低開139點後，一度倒升79點，高見28321點，可惜內地股市軟過軟皮蛇，上半場又踩住地板落，終拖累本以喘定嘅港股再插水，中午前失守二萬八關，報收27995點，接近盤中低點27991點，半日再跌246點。國指跌184點，報收10528點。跟噚日一樣，預期今日成交唔會多，半日成交僅419億元，冚世界都等緊睇戲， 想知美國實施進口關稅後，中國及其他各國如何還拖。

聽聞侵侵或唔加徵進口汽車關稅，貿易戰似乎有降溫跡象，不過唔收汽車進口關稅，只係對德國同日本係好消息，美國明日仍要向價值340億美元嘅中國商品加徵關稅，以對應以前美國啟動嘅301調查。而呢項調查針對嘅係中國有否損害美國嘅知識產權、創新或技術發展，既然徵收得關稅，即係某程度上美國認為中國正攞緊佢着數，所以要進行反擊。呢場貿易戰拖得愈耐，對全球經濟帶嚟嘅影響愈深遠，暫時阿Man睇唔倒有乜嘢轉機，所以唔睇好後市亦屬正常。

先睇番幾隻指數領頭羊今日嘅表現，股王騰訊(00700)跌勢總算放緩，暫時叫守住喺380元之上，但股價未能重上390元，亦即250日線牛熊分界線，又點能夠叫人放心。至於港交所(00388)再跌2.2元至半年低位，暫未見起色。下周一將迎來第一隻同股不同權股份小米(01810)，但可惜小米招股慘淡收場，下限定價擺明呢碗飯缸邊友唔啱食。聽聞暗盤曾以16.15元成交，對於已認購抽中小米者，確係悲上加悲。其他重磅股仍然腳軟，友邦(01299)、平保(02318)跟大笨象(00005)續跌，雖然跌勢見放緩，但弱勢已成唔識彈。今日內地正式實施定向降準，人行向市場放水，內銀股總算喘定。不過恒指失守二萬八，反映市底疲弱不堪，目前搵唔倒一個理由要入場博反彈，至少等埋明日美國徵收關稅，再睇中國如何還擊先算。

港股經過五窮六絕後，唔少缸邊友期待住七翻身出現，可惜七月份開局三個交易日均見下跌，換嚟嘅係七反艇。唔少人阿Man大市係咪已確認由牛轉熊，即使其他人皆認為目前係牛市調整，對後市仍樂觀都好，阿Man不厭其煩地再重申一次，多種跡象顯示，港股已步入熊市，雖然恒指現水平仍未較高位下跌兩成，呢一個熊市條件唔成立，但國指同近半數嘅藍籌股，現已較高位下跌兩成或以上，恒指則連續第八個交易日處於250日線(29384)之下，咁都仲係叫牛市，阿Man冇嘢好講囉…..至慘係A股遲遲未能止跌，港股想彈亦力不從心。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)