港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，市場聚焦7月6日中美正式徵收貿易關稅。港股七月開局連跌兩日後，今早反覆下挫，再穿兩萬八關口。

恒指今早低開139點，開市後曾挫191點，之後表現反覆，早段曾轉升79點，見28320點半日高，之後復軟，上午約11分25分後跌幅進一步擴大，中午收市前插穿兩萬八，最多跌250點，見27991點，逼近周二(3日)盤中大瀉逾900點時造出的9個月低位。恒指中午收報27995點，跌246點或0.9%，成交額419.01億元。

國企指數報10528點，跌184點或1.7%。

A股以半日低位收市，滬指跌0.88%；深成指挫1.02%。美國將於7月6日正式向價值340億美元中國商品徵收關稅，內地海關總署已表示，美方措施生效後立即還擊。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.9%；港交所(00388)跌1%；騰訊(00700)反覆跌0.2%；滙控(00005)跌0.3%；中電(00002)吐0.6%。「三桶油」下挫，中石油(00857)挫3.1%；中石化(00386)跌2.5%；中海油(00883)跌2.6%。相反，長和系多股爬升，日前公布購意國電訊商Wind Tre餘下股權的長和(00001)升1.8%；長建(01038)升1.4%；電能(00006)升0.4%。

焦點板塊

中資金融股：人行今日定向降準，料可釋放約7000億元人民幣。重磅內銀喘穩，工行(01398)除息，半日升0.5%；中行(03988)亦除息，半日升0.06%；建行(00939)升0.4%。相反，平保(02318)跌穿70元，半日跌1.1%，報69.05元；國壽(02628)續創年半低，半日跌1.9%；眾安在綫(06060)再創上市新低，半日跌1.9%。

內房股：陸續公布銷售表現，世茂房地產(00813)上半年合約銷售額增六成，半日彈升4.4%；否認叫停「全覆蓋」戰略的碧桂園(02007)，昨日亦公布首6個月合同銷售按年增長42.77%，半日回升1.6%；萬科(02202)上半年合同銷售按年增9.91%，半日升0.4%。另外，潤地(01109)升0.4%；融創(01918)升1%；中海宏洋(00081)升2.3%；時代中國(01233)升2.3%；旭輝(00884)升3.1%。相反，中海外(00688)半年銷售增18.48%，股價半日跌1.2%；恒大(03333)挫2.7%。

醫藥股：昨日午後受壓，今早普遍先升後跌，昨日北水掃得最多的石藥(01093)，一度反彈2.8%，半日倒跌2.4%；中生製藥(01177)再挫2.7%；藥明生物(02269)挫2.9%；三生製藥(01530)挫3.5%；白雲山(00874)反覆跌2.8%；康哲(00867)挫3.1%；平安好醫生(01833)挫3.5%。

焦點股份

大新系：大新金融(00440)曾升9.8%，半日升6.6%，成交額3170萬元。摩根大通發表報告，把大新金融評級由「中性」上調至「增持」，目標價由56元上調至60元。大新金融旗下大新銀行(02356)半日升5.4%。

五洲國際(01369)：今早復牌，曾挫28.6%，其後拗腰，一度倒升，半日僅跌1.6%。集團公布，目前逾期未償還的貸款本金額，及因違約接獲債權人發出要求提早還款通知書的金額，合共約10.02億元人民幣。此外，在中國有5項對其提出與償還貸款有關的民事呈請，原告包括上海華融、上海律棣及東亞銀行中國，涉及約4.84億元人民幣。

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