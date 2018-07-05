隔晚美股獨立日休市，港股七月開局連跌兩日後，今早繼續偏軟，再度失守兩萬八關口。
恒指今早低開139點後，表現反覆，早段倒升79點，見28320點半日高後，再度復軟，臨近中午收市一度跌250點，低見27991點。恒指中午報27995點，跌246點或0.87%，大市成交額419.01億元。
國企指數報10528點，跌184點或1.72%。
藍籌股方面，長和系造好，長和(00001)及長江基建(01038)分別升1.83%及1.42%;人行今日正式實施定向降準，內銀靠穩，工行(01398)升0.55%、建行(00939)升0.43%; 騰訊(00700)微跌0.16%。
內房股反彈，碧桂園(02007)及世茂房地產(00813)上半年合約銷售分別按年增逾4成及6成，股價今早分別升1.57%及4.44%; 旭輝控股(00884)漲3.06%; 綠城中國(03900)進賬1.55%。
燃氣股逆市走高，中國燃氣(00384)升1.49%; 中裕燃氣(03633)創逾1個月高，升4.34%; 另外，新奧能源(02688)及昆侖能源(00135)分別漲1.12%及0.6%。
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