訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日挫246點 再失兩萬八關

放大圖片

隔晚美股獨立日休市，港股七月開局連跌兩日後，今早繼續偏軟，再度失守兩萬八關口。

恒指今早低開139點後，表現反覆，早段倒升79點，見28320點半日高後，再度復軟，臨近中午收市一度跌250點，低見27991點。恒指中午報27995點，跌246點或0.87%，大市成交額419.01億元。

國企指數報10528點，跌184點或1.72%。

藍籌股方面，長和系造好，長和(00001)及長江基建(01038)分別升1.83%及1.42%;人行今日正式實施定向降準，內銀靠穩，工行(01398)升0.55%、建行(00939)升0.43%; 騰訊(00700)微跌0.16%。

內房股反彈，碧桂園(02007)及世茂房地產(00813)上半年合約銷售分別按年增逾4成及6成，股價今早分別升1.57%及4.44%; 旭輝控股(00884)漲3.06%; 綠城中國(03900)進賬1.55%。

燃氣股逆市走高，中國燃氣(00384)升1.49%; 中裕燃氣(03633)創逾1個月高，升4.34%; 另外，新奧能源(02688)及昆侖能源(00135)分別漲1.12%及0.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。